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La revelación de Hugo Tocalli en UNO 106.3: "Si no lo veía a Messi, me tenía que ir del país"

El histórico formador argentino, Hugo Tocalli, recordó cómo descubrió a Lionel Messi, defendió su legado y evocó su paso por Unión

Ovación

Por Ovación

21 de mayo 2026 · 13:50hs
La revelación de Hugo Tocalli en UNO 106.3: Si no lo veía a Messi, me tenía que ir del país

Hay historias que parecen escritas por el destino y una de ellas tiene a Hugo Tocalli como protagonista silencioso de un capítulo decisivo en la carrera de Lionel Messi. En una extensa charla con Dial Deportivo por UNO 106.3, el excoordinador de selecciones juveniles abrió el archivo de los recuerdos.

Dejó una frase que resume la dimensión de aquella apuesta: “Si yo era técnico de las selecciones juveniles y Messi se iba a jugar a España sin que yo lo viera, no estaría viviendo acá en Argentina”.

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La confesión apareció mientras reconstruía cómo nació el operativo para convencer al rosarino de vestir la camiseta albiceleste y evitar que jugara para España. Según contó, todo comenzó con un video de apenas seis o siete jugadas que le acercaron cuando todavía trabajaba con juveniles de la Selección.

“Lo vi y enseguida dije: ‘Hay que traerlo’. Era diferente”, recordó Tocalli. Sin embargo, en ese momento decidió no convocarlo para el Mundial Sub 17 porque priorizó sostener el grupo que llevaba dos años de proceso. El verdadero click llegó después, en Finlandia, tras perder una semifinal ante España.

“Los dirigentes españoles me dijeron: ‘Si vos tenías a ese chico del Barcelona, eras campeón’. Ahí me quise ir volando a buscarlo”, relató.

El resto es historia. Messi terminó jugando para Argentina y construyó una carrera irrepetible. Pero Tocalli reveló que durante mucho tiempo sufrió las críticas que recibía el capitán argentino antes de conquistar títulos con la Mayor. “En una Copa América lo insultaban en la cancha y me tuve que ir antes para no pelearme con la gente”, contó. “Yo lo defendía porque sabía lo que él quería jugar para la Selección”.

Además de hablar de Messi, Tocalli explicó por qué siente que ya no volvería al banco de Primera División. Lejos de extrañar ese ritmo frenético, aseguró que hoy disfruta mucho más el trabajo de formación. “La edad me dice que ya no estoy para pensar las 24 horas en un plantel profesional. Me gusta más trabajar con juveniles porque ahí podés hacer proyectos a largo plazo”, sostuvo.

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El paso de Hugo Tocalli por Unión

El exDT, que dirigió en clubes como Colo Colo y también pasó por Unión, remarcó que la formación siempre fue su verdadera pasión. Incluso recordó que fue uno de los primeros entrenadores en dedicar trabajos específicos para arqueros dentro de divisiones inferiores.

En ese repaso también hubo lugar para la nostalgia tatengue. Tocalli evocó con cariño el plantel que integró en Santa Fe y mencionó a varios futbolistas que lo marcaron por su calidad humana y futbolística. Sobre la actual Selección Argentina, el entrenador campeón mundial Sub 20 se mostró optimista de cara a la próxima Copa del Mundo. “Tenemos equipo para ganarle a cualquiera”, afirmó, aunque admitió cuál es hoy la mayor preocupación de cualquier cuerpo técnico: que nadie se lesione antes de la cita mundialista.

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Hugo Tocalli Lionel Messi Unión
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