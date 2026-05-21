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Navone pasó por encima a Munar y se metió en las semifinales del ATP 250 de Ginebra

El argentino Mariano Navone tuvo una gran actuación para ganarle sin inconvenientes al español Jaume Munar y así pasar a las semifinales del ATP 250 de Ginebra

21 de mayo 2026 · 15:23hs
Navone pasó por encima a Munar y se metió en las semifinales del ATP 250 de Ginebra

El argentino Mariano Navone tuvo una grandísima actuación para ganarle sin inconvenientes al español Jaume Munar (8°) y así meterse en las semifinales del ATP 250 de Ginebra. Navone, quien atraviesa un gran momento, se impuso por 6-2 y 6-2, luego de solo una hora y 36 minutos de juego.

El primer set estuvo plagado de quiebres, ya que Navone rompió el servicio de su oponente en cuatro ocasiones, mientras que el español lo hizo dos veces. La clave estuvo en los dos turnos de saque que logró mantener el argentino.

Ya en el segundo set, Navone volvió a mostrarse muy atento para quedarse dos veces con el servicio de su oponente y, además, estuvo mucho más sólido con su saque. Incluso defendió muy bien los tres break points que tuvo en contra para terminar quedándose con una victoria más cómoda de lo que parecía en la previa.

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El argentino, que este año ganó su primer título al imponerse en el ATP 250 de Bucarest, logró meterse entre los cuatro mejores de este torneo que se juega en tierras suizas y que se lleva a cabo en la semana previa a Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada.

En sus anteriores presentaciones, Navone había dado vuelta un partido increíble ante su compatriota Marco Trungelliti, que llegó a sacar dos veces para quedarse con el triunfo, mientras que en los octavos de final dio la sorpresa al eliminar al británico Cameron Norrie (3°).

El nuevo rival de Novone en el ATP 250 de Ginebra

Su oponente en las semifinales será el noruego Casper Ruud (6°), que este jueves derrotó con parciales de 6-4 y 6-3 al australiano Alexei Popyrin.

Ruud es un especialista en polvo de ladrillo y prueba de esto son sus dos finales alcanzadas en Roland Garros (en 2022 y 2023), además de los 12 títulos que conquistó en esta superficie.

Luego de su participación en el ATP de Ginebra, Navone viajará a París para disputar Roland Garros, donde ya se sorteó el cuadro principal y tendrá como oponente en la primera ronda al estadounidense Jenson Brooksby.

Navone ATP 250 de Ginebra Jaume Munar
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