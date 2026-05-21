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Medrán tendría al reemplazante de Lértora en Colón y retocó el fondo pensando en Mitre

El DT de Colón, Ezequiel Medrán, paró un bosquejo con dos retoques para jugar ante Mitre en Santa Fe por la fecha 15 de la zona A de la Primera Nacional

Ovación

Por Ovación

21 de mayo 2026 · 14:55hs
Medrán tendría al reemplazante de Lértora en Colón y retocó el fondo pensando en Mitre

IG olmedosebastian03

En Colón ya no hay demasiado margen para esconder cartas. La semana avanza, el partido ante Mitre se acerca y Ezequiel Medrán comenzó a mover piezas en busca de los 11 para defender la cima de la Zona A, el domingo, desde las 18, por la fecha 15 de la Primera Nacional.

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Pero el entrenamiento de este jueves dejó algunas novedades. Si bien el ingreso de Darío Sarmiento por el lesionado Federico Lértora aparecía previsible, hubo una decisión que encendió señales en la defensa rojinegra.

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La sorpresiva prueba de Medrán en Colón

Sebastián Olmedo apareció en lugar de Federico Rasmussen, que se movió para los suplentes. Justo el zurdo es el único jugador que estuvo presente en todos los minutos del campeonato, pero no anduvo bien ante Estudiantes de Caseros y encima tiene cuatro amarillas junto a Pier Barrios. No se lo notó con una molestia, por lo que es el tema a seguir en las últimas dos prácticas, antes de viajará a Buenos Aires.

Ezequiel Medrán

Por ahora no hay certezas y Medrán suele tomarse tiempo antes de confirmar los 11. Pero el ensayo dejó un mensaje claro: nadie tiene el puesto asegurado y el DT está dispuesto a tocar nombres fuertes si considera que el equipo lo necesita. Lo que parece no cambiar tanto es el esquema, con un 4-2-3-1. En otro tema, Matías Godoy entrena con normalidad y habrá que ver si tiene la chance de volver a ser considerado, al no ser incluido en las últimas dos citaciones.

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Los 11 que paró Medrán en Colón

Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Sebastián Olmedo y Leandro Allende; Matías Muñoz e Ignacio Antonio; Julián Marcioni, Darío Sarmiento e Ignacio Lago; y Alan Bonansea.

Colón Mitre Ezequiel Medrán
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