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Valenti, sin vueltas en Unión: "Es una locura lo que cobra de entradas la Copa Argentina"

El secretario general de Unión, Andrés Valenti, cuestionó los precios de las entradas para el cruce de Copa Argentina y reveló que hay 22.000 socios

Ovación

Por Ovación

21 de mayo 2026 · 14:30hs
Valenti, sin vueltas en Unión: Es una locura lo que cobra de entradas la Copa Argentina

UNO Santa Fe / José Busiemi

En la previa del esperado duelo de Copa Argentina entre Unión e Independiente, el secretario general Andrés Valenti, dejó una serie de definiciones fuertes sobre el presente económico y cuestionó con dureza los valores impuestos para la venta de entradas.

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“Es una locura lo que cobra de entradas la Copa Argentina para estos eventos, a lo que se suma el gasto de viaje para la gente. No entiendo la política, pero este certamen es así. Los precios los fija la organización y no son para nada populares”, disparó el dirigente en charla con Sol 19.5.

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El encuentro genera expectativa entre los hinchas rojiblancos, aunque desde la dirigencia entienden que los costos terminarán impactando directamente en la convocatoria. Valenti recordó que para el choque anterior ante Agropecuario viajaron cerca de 1.800 personas y estimó una cifra similar para el compromiso frente al Rojo.

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“Calculo que irá más o menos la misma cantidad. Los valores son más altos y además estamos a fin de mes”, explicó. En ese sentido, detalló que a Unión le otorgaron 3.000 entradas generales y 3.000 plateas, aunque cree que no quedarán remanentes.

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El secretario de Unión dijo que esperan algo más de 1.800 hinchas en el cruce ante Independiente.

El secretario de Unión dijo que esperan algo más de 1.800 hinchas en el cruce ante Independiente.

Se vienen meses "complicados" en Unión

El dirigente también hizo foco en el complejo escenario económico que atraviesan los clubes del fútbol argentino, especialmente pensando en el extenso receso que se avecina tras la competencia oficial. “Se vienen meses complicados por el prolongado parate. La situación económica no es la mejor y seguramente se va a resentir la cantidad de socios, aunque los gastos del club seguirán siendo los mismos”, advirtió.

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Actualmente, Unión cuenta con alrededor de 22.000 socios activos, aunque entre 3.000 y 4.000 mantienen deudas en sus cuotas. Un dato que refleja las dificultades económicas que también golpean a los hinchas. Valenti además dejó una radiografía del delicado equilibrio financiero que deben sostener las instituciones para afrontar los costos del fútbol profesional.

Mismos gastos, menos ingresos

“Lo que entra por televisión no alcanza para cubrir el pago del plantel. Es un monto que hace tiempo está planchado”, señaló. Y agregó: “La cuota societaria prácticamente se utiliza para mantener el funcionamiento diario del club y pagar empleados”.

Ante ese escenario, reconoció que muchas veces Unión necesita recurrir a ingresos extraordinarios para sostener el presupuesto futbolístico. “Generalmente se utilizan recursos como los recitales para cubrir parte de los gastos del plantel. Por suerte hoy estamos al día”, concluyó.

Unión entradas Copa Argentina
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