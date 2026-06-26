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Allanamiento con dos aprehendidos acusados de privación ilegítima de la libertad y extorsión contra una mujer en Rafaela

Pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvieron a dos personas en el marco de una causa que investiga los delitos de privación ilegítima de la libertad y extorsión. Con estos nuevos arrestos, ya son cinco los implicados aprehendidos en la investigación.

26 de junio 2026 · 18:46hs
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Allanamiento con dos aprehendidos acusados de privación ilegítima de la libertad y extorsión contra una mujer en Rafaela

Allanamiento con dos aprehendidos acusados de privación ilegítima de la libertad y extorsión contra una mujer en Rafaela

En las últimas horas, en la ciudad de Rafaela, pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) llevaron adelante un allanamiento en un inmueble ubicado sobre calle Luis Maggi al 1900, en el marco de una causa que instruye la fiscal Analía Abreu por los delitos de privación ilegítima de la libertad y extorsión.

La investigación se inició a partir de la denuncia de una mujer que manifestó haber permanecido privada de su libertad durante aproximadamente un día en esa vivienda, donde fue amenazada con armas de fuego y obligada a firmar documentación para transferir la propiedad de su motocicleta.

Denuncia e investigación

A partir de la denuncia, los pesquisas de la PDI realizaron entrevistas, tareas de inteligencia criminal y otras diligencias que permitieron identificar a los presuntos responsables.

En una etapa anterior de la investigación ya habían sido aprehendidas otras tres personas. Como resultado del procedimiento realizado en las últimas horas, fueron detenidos A. G. G., de 34 años, y M. R. P., de 74, quienes fueron notificados de la causa por los delitos de privación ilegítima de la libertad y extorsión.

Avance de la causa

Las autoridades informaron las novedades sobre el allanamiento, las aprehensiones y el secuestro de elementos de interés para la investigación a la Jefatura de la PDI, que dio intervención a la fiscalía.

Por disposición de la fiscal Abreu, ambos aprehendidos permanecerán privados de su libertad, serán sometidos a los exámenes de rigor en Medicina Legal, identificados formalmente y quedarán imputados como presuntos coautores de los delitos de privación ilegítima de la libertad y extorsión.

La investigación continúa para determinar la posible participación de otras personas en los hechos.

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