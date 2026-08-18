Argentina registró en 2025 el mayor nivel de casos de sífilis de su historia: fueron casi 47 mil diagnósticos

La cifra representa un aumento del 75,6% respecto de 2022 y constituye el registro más alto desde el inicio de la vigilancia epidemiológica nacional. La infección puede avanzar sin síntomas y genera especial preocupación durante el embarazo por el riesgo de transmisión al bebé.

Argentina registró 46.779 casos: La cifra de sífilis en 2025 es la más alta desde el inicio de la vigilancia epidemiológica.

Argentina registró durante 2025 un total de 46.779 casos de sífilis , la cifra más elevada desde que comenzó la vigilancia epidemiológica de esta infección de transmisión sexual en el país.

El número representa un incremento del 75,6% respecto de 2022 y fue difundido a partir de datos del Boletín Epidemiológico Nacional citados por AIDS Healthcare Foundation (AHF) .

La situación fue puesta de relieve durante la 26ª Conferencia Internacional sobre el Sida (AIDS 2026), realizada en Río de Janeiro, donde organizaciones sanitarias alertaron sobre el aumento de la sífilis en distintos países y, particularmente, en América Latina y el Caribe.

La principal dificultad para contener el avance de la infección radica en que puede desarrollarse sin síntomas evidentes, por lo que muchas personas pueden desconocer que están infectadas y transmitirla sin saberlo.

Una infección que puede permanecer oculta

La sífilis es una infección de transmisión sexual prevenible y curable causada por la bacteria Treponema pallidum. Sin embargo, la ausencia de síntomas en numerosos casos dificulta su detección temprana.

Cuando no se diagnostica y trata, la infección puede permanecer durante períodos prolongados y avanzar hacia distintas etapas, aumentando también las posibilidades de transmisión.

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Por este motivo, los especialistas y organizaciones sanitarias remarcan la importancia de facilitar el acceso al testeo, fortalecer la prevención y garantizar el tratamiento oportuno.

El crecimiento de los casos tampoco es exclusivo de Argentina. Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de 8 millones de adultos de entre 15 y 49 años contrajeron sífilis en 2022, frente a los 7,1 millones registrados en 2020.

América concentra una proporción importante de los nuevos casos

El continente americano presenta una evolución particularmente preocupante.

De acuerdo con datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) citados por AHF, en 2022 se registraron 3,37 millones de nuevos casos de sífilis en las Américas.

Para 2024, la estimación ascendió a 4,2 millones de nuevos casos, lo que refleja la magnitud del desafío sanitario para los países de la región.

La situación llevó a distintas organizaciones a reclamar una mayor integración de las estrategias de prevención, diagnóstico y tratamiento dentro de los sistemas de atención primaria.

La sífilis congénita, una preocupación durante el embarazo

Uno de los aspectos que genera mayor preocupación es la posibilidad de que la infección sea transmitida de una persona gestante al bebé durante el embarazo.

La denominada sífilis congénita puede provocar consecuencias graves, entre ellas muerte fetal, muerte neonatal y parto prematuro.

En 2022, se estimó que 68.000 bebés nacieron con sífilis en las Américas. La tasa regional alcanzó los 4,98 casos cada 1.000 nacidos vivos, muy por encima de la meta de eliminación establecida por la OMS.

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Sin embargo, existe una herramienta concreta para evitar buena parte de estas consecuencias: el diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado durante el embarazo.

La sífilis puede tratarse con penicilina benzatínica, por lo que el acceso oportuno al diagnóstico y a la medicación resulta fundamental para prevenir la transmisión al recién nacido.

Testeo prenatal y prevención

Frente al incremento de los diagnósticos, AHF plantea la necesidad de convertir el testeo prenatal de sífilis en un estándar universal de atención y garantizar el acceso sostenido al tratamiento.

El uso correcto del preservativo continúa siendo una de las principales herramientas para reducir el riesgo de transmisión de infecciones de transmisión sexual.

A esto se suma la importancia de realizar controles periódicos de salud sexual, especialmente cuando existen situaciones de riesgo o nuevas parejas sexuales.

El testeo adquiere un papel central porque permite identificar infecciones que pueden permanecer silenciosas durante largos períodos.

Una enfermedad prevenible, diagnosticable y curable

AHF sostiene que el aumento de los casos plantea una situación paradójica: la sífilis puede prevenirse, diagnosticarse y curarse, pero continúa expandiéndose en distintos lugares del mundo.

La organización propone ampliar el acceso a las pruebas, fortalecer la educación sexual e incorporar de manera sistemática los controles de sífilis dentro de la atención primaria y de los servicios vinculados al VIH.

AHF realiza más de un millón de pruebas de sífilis por año en distintos países y ofrece servicios gratuitos de detección y tratamiento en más de 30 naciones.

En Argentina, el récord de 46.779 casos registrado durante 2025 vuelve a poner el foco sobre la necesidad de reforzar las políticas de prevención y diagnóstico.

La recomendación de los especialistas es no esperar la aparición de síntomas para realizar un control, ya que la infección puede permanecer oculta. La detección temprana permite iniciar el tratamiento y reducir tanto las complicaciones como las posibilidades de transmisión.