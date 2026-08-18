La Antorcha Suramericana llegó a Esperanza antes de continuar hacia Rafaela

Por razones climáticas, la llama fue recibida en el Arco de la Colonización junto a deportistas, embajadores y vecinos destacados de la ciudad. Ahora llegará a la cabecera del departamento Castellanos, donde se inaugurará el nuevo velódromo

La Antorcha Suramericana continúa su paso por la provincia de Santa Fe en la previa de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Este martes, por razones climáticas, la actividad prevista en Esperanza fue modificada y la llama fue recibida en el Arco de la Colonización, donde se reunieron deportistas y referentes de la ciudad.

Los Juegos se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela, con la participación de más de 4.000 atletas de 15 países, que competirán en 43 deportes y 60 disciplinas.

La actividad estaba prevista para desarrollarse en distintos puntos de la ciudad, pero las condiciones climáticas obligaron a modificar el cronograma. Finalmente, la Antorcha fue recibida en el Arco de la Colonización, donde estuvo acompañada por deportistas y esperancinos destacados.

Entre los referentes que participaron estuvieron Juan Ignacio “Juani” Alarcón y Facundo Benítez, vinculados al deporte adaptado y representantes de la ciudad.

La jornada permitió igualmente acercar el espíritu de los Juegos Suramericanos a la comunidad esperancina y poner en valor a deportistas locales que forman parte de la identidad deportiva de la ciudad.

Rafaela se prepara para recibir la llama

Este miércoles 19 de agosto, la Antorcha llegará a Rafaela, una de las tres ciudades sede de Santa Fe 2026. Allí se desarrollará una jornada especial que incluirá la activación de la cuenta regresiva para los Juegos en el Portal Suramericano y la inauguración del Invencible Velódromo Rafaela, uno de los nuevos escenarios deportivos construidos para la competencia.

La actividad contará con la participación de referentes del ciclismo como Natalia Vera, Yoel Vargas y Tomás Mondino, además de autoridades, deportistas y vecinos. También se sumarán al evento los medallistas olímpicos Juan Curuchet y Walter Pérez.