Desde la Asociación de Pescadores plantean que el aumento del nivel de los ríos y las lluvias dificultará la actividad y reclaman una asistencia económica para los trabajadores del sector. El pedido será presentado en el Consejo Provincial Pesquero.

El Niño preocupa a los pescadores santafesinos: reclamarán un ingreso de emergencia en el Consejo Provincial

La posible llegada del fenómeno de El Niño genera preocupación entre los pescadores de la provincia de Santa Fe, que advierten sobre las dificultades que podrían enfrentar para desarrollar su actividad ante el aumento del nivel de los ríos y las lluvias.

Frente a este escenario, desde el sector plantearán al Gobierno provincial la necesidad de contar con un ingreso de emergencia para los trabajadores del río .

El reclamo será presentado en una nueva reunión del Consejo Provincial Pesquero, que tendrá lugar en la ex Granja La Esmeralda. Jesús Pérez, de la Asociación de Pescadores, sostuvo que ante las condiciones que podría generar el fenómeno climático, el Estado debería asistir económicamente a los trabajadores para evitar que se expongan a situaciones de riesgo.

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“Es mejor que el Estado provincial se haga cargo de subsidiarlos y que queden en sus casas y protegiendo a sus familias porque sabemos que el fenómeno Niño se viene fuerte y se viene para todos”, afirmó Pérez.

El dirigente explicó que la preocupación alcanza a los trabajadores de río de distintos puntos de la provincia. Según señaló, el incremento del nivel de los cursos de agua podría modificar las condiciones habituales en las zonas donde desarrollan la actividad pesquera.

“Es muy preocupante para los compañeros trabajadores de río que tenemos en toda la provincia de Santa Fe, donde no van a poder ejercer su actividad”, sostuvo.

"Riesgo y dificultad" para los trabajadores del río

Pérez explicó que una de las dificultades estará relacionada con las denominadas canchas de arrastre, utilizadas por los pescadores para desarrollar su tarea. Según indicó, el rebalse de los campos y la presencia de árboles que se desprenden de las islas y llegan al río podrían complicar esos lugares de pesca.

“Al rebalsar los campos van a perder las canchas de arrastre donde pescan por las grandes cantidades de árboles que se descuelgan de las islas y van sobre el río”, afirmó.

El Niño preocupa a los pescadores santafesinos: reclamarán un ingreso de emergencia en el Consejo Provincial Jose Busiemi

Ante esta situación, los pescadores llevarán un planteo formal al Consejo Provincial Pesquero. Pérez adelantó que presentarán una nota para solicitar que se contemple la situación de los trabajadores.

“Acá tiene que haber un recurso para el trabajador de río para que no arriesgue su vida, ni él, ni la vida de su familia”, reclamó.

El dirigente también señaló que la dificultad no estaría solamente vinculada con el aumento del nivel del agua, sino con las condiciones en las que deberían desarrollar la actividad. En ese sentido, mencionó la dispersión del pescado ante una mayor cantidad de agua y la posibilidad de una menor captura.

“Al haber poco pescado, poca captura, imagínense con mucho más agua, que el pescado se va a dispersar más”, explicó.

A esto sumó otros riesgos para quienes continúen ingresando al río durante ese escenario. “Y después no hablemos de las víboras, de todos los otros peligros que van a correr nuestros compañeros”, advirtió.

La mirada sobre el recurso ictícola

Consultado por el impacto que podría tener el fenómeno climático sobre el recurso ictícola del río Paraná y sus afluentes, Pérez planteó una mirada diferente respecto de la reproducción de los peces.

Según explicó, el período en el que podría producirse el fenómeno coincide con una etapa importante para el desove. “La verdad que con este fenómeno del Niño es un alivio terrible para el recurso”, sostuvo.

Pérez consideró que octubre, noviembre y diciembre constituyen una etapa clave de desove y señaló que, ante la situación prevista, el poco pescado existente tendría la posibilidad de reproducirse.

“Va a ser un alivio terrible porque se va a reproducir mucho más para la fecha que va a caer el fenómeno del Niño también, porque cae justo en una fecha de desove”, afirmó.

Reclamo por la reconversión pesquera

Además del pedido de asistencia ante la posible llegada de El Niño, los pescadores volverán a plantear el estado del plan de reconversión pesquera, una iniciativa que, según Pérez, fue discutida con representantes del Gobierno provincial meses atrás.

El dirigente recordó que el reclamo comenzó después de una manifestación realizada a la vera de una ruta y que posteriormente fueron convocados a distintas reuniones con ministerios provinciales.

Según relató, en esos encuentros se había planteado la posibilidad de ayudar a las instituciones legalmente constituidas para fortalecer un mercado interno.

Sin embargo, Pérez cuestionó los avances alcanzados desde entonces y aseguró que todavía no se concretaron proyectos que habían sido presentados por las instituciones.

“Ya llevamos 10 meses y todavía ni siquiera los proyectos que hemos presentado de reposición de herramienta para las instituciones, nada de eso, no han cumplido con nada”, afirmó.

En ese sentido, manifestó su preocupación por la demora y sostuvo que el reclamo podría prolongarse si no se producen respuestas. “Ya llevamos 10 meses, la vamos a estirar hasta que cambie este gobierno y tengamos que pelear con otro gobierno”, concluyó.