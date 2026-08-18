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Juegos Suramericanos: se inaugura en Rafaela el Invencible Velódromo

El nuevo escenario deportivo quedará inaugurado con la llegada de la Antorcha Suramericana, la activación del portal con la cuenta regresiva para Santa Fe 2026 y una caravana de vecinos.

Ovación

Por Ovación

18 de agosto 2026 · 17:46hs
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Juegos Suramericanos: se inaugura en Rafaela el Invencible Velódromo

El Invencible Velódromo Rafaela tendrá este miércoles su inauguración oficial y marcará un momento histórico para la ciudad y el ciclismo argentino. La nueva infraestructura, construida bajo estándares de la Unión Ciclista Internacional (UCI), será uno de los escenarios de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y quedará como legado para el deporte de alto rendimiento.

El acto coincidirá con la llegada del Fuego Suramericano a la sede de los Juegos y con la inauguración del Portal que marca la cuenta regresiva al megaevento deportivo.

Este mi&eacute;rcoles se realizar&aacute; la inauguraci&oacute;n del Vel&oacute;dromo de Rafaela.

Este miércoles se realizará la inauguración del Velódromo de Rafaela.

En la previa al inicio del Campeonato Argentino Junior de Ciclismo, también se prevén actividades con el Tour Suramericano, que están sujetas a las condiciones climáticas.

Los Juegos se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela, con la participación de más de 4.000 atletas de 15 países, que competirán en 43 deportes y 60 disciplinas.

Una obra de nivel internacional

El nuevo velódromo cuenta con una pista cubierta de 250 metros de longitud, la medida reglamentaria establecida por la UCI. Fue construida con madera de pino noruego cosechada en Finlandia y cuenta con tratamiento ignífugo y una protección especial de alta durabilidad.

La estructura tiene además 11 vigas de 70 metros de longitud, una superficie central de más de 2.000 metros cuadrados y tribunas tubulares para unos 400 espectadores. Los cerramientos frontales y laterales incorporan policarbonatos especiales destinados a filtrar los rayos UV.

“Es una obra que no se ve todos los días: cuenta con 11 vigas de 70 metros de longitud en un galpón gigante”, destacó Nicolás Montenegro, jefe de obra del velódromo.

La Antorcha recorrerá Rafaela antes de llegar al velódromo

La jornada comenzará con el recorrido de la Antorcha Suramericana por distintos puntos de la ciudad. La llama ingresará por la Ruta 70 y continuará por avenida Santa Fe para pasar por el Balneario, la Escuela Mistral, el Cine Belgrano, la Municipalidad y la Plaza 25 de Mayo.

A las 12, la Antorcha llegará al Portal Suramericano, donde se activará la cuenta regresiva para el inicio de los Juegos, con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Leonardo Viotti.

Desde allí, la caravana continuará hacia el velódromo por avenida Podio, el nuevo corredor construido en el marco de la infraestructura de Santa Fe 2026.

Cerca de las 13, en la rotonda de avenida Podio, vecinos y deportistas acompañarán el tramo final del recorrido hasta el ingreso del nuevo escenario. Allí se realizará el acto de inauguración, con palabras de las autoridades, el tradicional corte y el ingreso de la Antorcha al centro del óvalo.

Un legado que trasciende los Juegos

El Invencible Velódromo Rafaela fue pensado para trascender septiembre. Una vez finalizados los Juegos, podrá recibir entrenamientos, competencias nacionales e internacionales y actividades de formación.

Su superficie central también permitirá adaptar el recinto para otras disciplinas y propuestas, como vóley, patinaje, actividades escolares, eventos multipropósito y convenciones.

El proyecto contó con el asesoramiento de referentes del ciclismo como el campeón olímpico Walter Pérez y el entrenador rafaelino Daniel Capella. “Esto va a ser un gran cambio para el ciclismo del país”, sostuvo Montenegro sobre las expectativas que genera la nueva infraestructura.

La jornada inaugural tendrá además una primera actividad deportiva: dentro del velódromo se realizará una exhibición de ciclistas que horas más tarde participarán del Campeonato Argentino Junior de Ciclismo, que comenzará a las 14.30.

Así, Rafaela se prepara para abrir las puertas de un escenario histórico para el ciclismo de la ciudad y la región, que será protagonista de los Juegos Suramericanos y quedará como una nueva infraestructura para las próximas generaciones de deportistas.

Suramericanos Rafaela Invencible
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