Bruno Amiconi, el árbitro elegido para Aldosivi-Unión: sus antecedentes con ambos

Bruno Amiconi dirigirá por segunda vez a Unión. La primera fue con un grato recuerdo para el Tatengue. Con Aldosivi, en cambio, tiene cuatro antecedentes.

Unión ya conoce quién será el encargado de impartir justicia en su próximo compromiso. Bruno Amiconi fue designado como árbitro para el duelo ante Aldosivi, que se disputará este viernes desde las 14.30, y tendrá como asistentes a José Castelli y Carlos Viglieti.

El antecedente de Amiconi con el Tatengue es breve: solamente lo dirigió una vez . Fue el 16 de agosto de 2025, por el Torneo Clausura de la Liga Profesional, cuando Unión protagonizó una contundente victoria por 4-0 frente a Instituto en Alta Córdoba. En aquel encuentro marcaron Mauro Pittón, Marcelo Estigarribia, Mauricio Martínez y nuevamente Pittón.

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Es decir que el registro de Unión con Amiconi es perfecto: un partido dirigido y una victoria, con cuatro goles a favor y ninguno en contra.

Cómo le fue a Aldosivi con Amiconi

El historial del Tiburón con el árbitro es bastante más extenso. Amiconi dirigió a Aldosivi en cuatro oportunidades, con dos triunfos, un empate y una derrota.

El antecedente más reciente fue el 22 de marzo de 2026, por el Torneo Apertura, cuando Sarmiento derrotó 2-0 a Aldosivi en Junín. En ese encuentro, el árbitro expulsó a Diego Churín en el primer tiempo y el conjunto local terminó imponiéndose con goles de Cristian Zabala y Junior Marabel.

Antes, Amiconi había arbitrado a Aldosivi en la Copa Argentina 2026. El 17 de febrero, el Tiburón goleó 3-0 a San Miguel, con tantos de Joaquín Novillo, Tomás Fernández y Alan Sosa.

También aparece en el historial el encuentro de Copa Argentina 2025 frente a Gimnasia y Tiro. Aldosivi empató 1-1 en los 90 minutos y luego se impuso 7-6 en la definición por penales.

El primer antecedente de los cuatro registrados corresponde a la Primera Nacional 2023. El 24 de septiembre de aquel año, Aldosivi igualó 1-1 ante Villa Dálmine en el estadio José María Minella.

Por lo tanto, si se consideran los resultados finales de esos cuatro partidos, Aldosivi ganó dos, empató uno y perdió uno con Amiconi como juez.

Toda la programación de la fecha

El partido entre Aldosivi y Unión será el primero de la jornada del viernes y contará con transmisión de TNT Sports. Además de Amiconi, la terna arbitral estará integrada por José Castelli, Carlos Viglieti y Valentín Pompei, mientras que el VAR estará a cargo de Luis Lobo Medina y el AVAR será Mariano Ascenzi.

Viernes 21 de agosto

14.30 | Aldosivi – Unión | TNT Sports

Árbitro: Bruno Amiconi

Asistente 1: José Castelli

Asistente 2: Carlos Viglieti

Cuarto árbitro: Valentín Pompei

VAR: Luis Lobo Medina

AVAR: Mariano Ascenzi

20.00 | Estudiantes (Río Cuarto) – San Lorenzo | ESPN Premium

Árbitro: Nazareno Arasa

Asistente 1: Juan Del Fueyo

Asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Alejandro Scionti

VAR: Lucas Cavallero

AVAR: Carlos Córdoba

Sábado 22 de agosto

16.00 | Gimnasia – Gimnasia (Mza.) | ESPN Premium

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Asistente 1: Iván Aliende

Asistente 2: Ramón Ortiz

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Gerardo Lencina

16.00 | Atlético Tucumán – Instituto | TNT Sports

Árbitro: Andrés Merlos

Asistente 1: Miguel Savorani

Asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Pablo Núñez

VAR: Andrés Gariano

AVAR: Jorge Broggi

18.30 | Independiente – Independiente Rivadavia | TNT Sports

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Asistente 1: Pablo Acevedo

Asistente 2: Hugo Páez

Cuarto árbitro: Julián Beligoy

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Pablo Giménez

21.00 | Newell’s – Banfield | TNT Sports

Árbitro: Felipe Viola

Asistente 1: Sebastián Raineri

Asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: Lucas Rodríguez

VAR: Laura Fortunato

AVAR: Javier Uziga

21.00 | Huracán – Deportivo Riestra | ESPN Premium

Árbitro: Facundo Tello

Asistente 1: Juan Pablo Belatti

Asistente 2: Mariana De Almeida

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Pablo Dóvalo

AVAR: Belén Bevilacqua

Domingo 23 de agosto

14.45 | Sarmiento – Estudiantes | TNT Sports

Árbitro: Nicolás Lamolina

Asistente 1: Juan Mamani

Asistente 2: Iván Núñez

Cuarto árbitro: Jonathan Barrios

VAR: Jorge Baliño

AVAR: Joaquín Gil

14.45 | Barracas Central – Platense | ESPN Premium

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Asistente 1: Pablo González

Asistente 2: Ernesto Callegari

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR: Sebastián Habib

AVAR: Diego Romero

17.00 | Belgrano – Defensa y Justicia | ESPN Premium

Árbitro: Fernando Espinoza

Asistente 1: Walter Ferreyra

Asistente 2: Federico García

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Lucas Comesaña

19.15 | River – Vélez | TNT Sports

Árbitro: Darío Herrera

Asistente 1: Facundo Rodríguez

Asistente 2: Diego Martín

Cuarto árbitro: Pablo Dóvalo

VAR: Germán Delfino

AVAR: Carla López

21.30 | Racing – Boca | ESPN Premium

Árbitro: Nicolás Ramírez

Asistente 1: Gabriel Chade

Asistente 2: Erik Grunmann

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Diego Verlotta

Lunes 24 de agosto

19.00 | Tigre – Central Córdoba | TNT Sports

Árbitro: Pablo Echavarría

Asistente 1: Cristian Navarro

Asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Mariano Negrete

VAR: Maximiliano Macheroni

AVAR: Gisella Bosso

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21.15 | Lanús – Argentinos | TNT Sports

Árbitro: Sebastián Zunino

Asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Gonzalo Creimermann

VAR: Yamil Possi

AVAR: Nahuel Viñas

21.15 | Talleres – Rosario Central | ESPN Premium

Árbitro: Sebastián Martínez

Asistente 1: Diego Bonfa

Asistente 2: Lucas Pardo

Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Marcelo Bistocco