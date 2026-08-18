Unión ya conoce quién será el encargado de impartir justicia en su próximo compromiso. Bruno Amiconi fue designado como árbitro para el duelo ante Aldosivi, que se disputará este viernes desde las 14.30, y tendrá como asistentes a José Castelli y Carlos Viglieti.
Bruno Amiconi, el árbitro elegido para Aldosivi-Unión: sus antecedentes con ambos
Bruno Amiconi dirigirá por segunda vez a Unión. La primera fue con un grato recuerdo para el Tatengue. Con Aldosivi, en cambio, tiene cuatro antecedentes.
Por Ovación
El antecedente de Bruno Amiconi con Unión
El antecedente de Amiconi con el Tatengue es breve: solamente lo dirigió una vez. Fue el 16 de agosto de 2025, por el Torneo Clausura de la Liga Profesional, cuando Unión protagonizó una contundente victoria por 4-0 frente a Instituto en Alta Córdoba. En aquel encuentro marcaron Mauro Pittón, Marcelo Estigarribia, Mauricio Martínez y nuevamente Pittón.
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Es decir que el registro de Unión con Amiconi es perfecto: un partido dirigido y una victoria, con cuatro goles a favor y ninguno en contra.
Cómo le fue a Aldosivi con Amiconi
El historial del Tiburón con el árbitro es bastante más extenso. Amiconi dirigió a Aldosivi en cuatro oportunidades, con dos triunfos, un empate y una derrota.
El antecedente más reciente fue el 22 de marzo de 2026, por el Torneo Apertura, cuando Sarmiento derrotó 2-0 a Aldosivi en Junín. En ese encuentro, el árbitro expulsó a Diego Churín en el primer tiempo y el conjunto local terminó imponiéndose con goles de Cristian Zabala y Junior Marabel.
Antes, Amiconi había arbitrado a Aldosivi en la Copa Argentina 2026. El 17 de febrero, el Tiburón goleó 3-0 a San Miguel, con tantos de Joaquín Novillo, Tomás Fernández y Alan Sosa.
También aparece en el historial el encuentro de Copa Argentina 2025 frente a Gimnasia y Tiro. Aldosivi empató 1-1 en los 90 minutos y luego se impuso 7-6 en la definición por penales.
El primer antecedente de los cuatro registrados corresponde a la Primera Nacional 2023. El 24 de septiembre de aquel año, Aldosivi igualó 1-1 ante Villa Dálmine en el estadio José María Minella.
Por lo tanto, si se consideran los resultados finales de esos cuatro partidos, Aldosivi ganó dos, empató uno y perdió uno con Amiconi como juez.
Toda la programación de la fecha
El partido entre Aldosivi y Unión será el primero de la jornada del viernes y contará con transmisión de TNT Sports. Además de Amiconi, la terna arbitral estará integrada por José Castelli, Carlos Viglieti y Valentín Pompei, mientras que el VAR estará a cargo de Luis Lobo Medina y el AVAR será Mariano Ascenzi.
Viernes 21 de agosto
14.30 | Aldosivi – Unión | TNT Sports
Árbitro: Bruno Amiconi
Asistente 1: José Castelli
Asistente 2: Carlos Viglieti
Cuarto árbitro: Valentín Pompei
VAR: Luis Lobo Medina
AVAR: Mariano Ascenzi
20.00 | Estudiantes (Río Cuarto) – San Lorenzo | ESPN Premium
Árbitro: Nazareno Arasa
Asistente 1: Juan Del Fueyo
Asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Alejandro Scionti
VAR: Lucas Cavallero
AVAR: Carlos Córdoba
Sábado 22 de agosto
16.00 | Gimnasia – Gimnasia (Mza.) | ESPN Premium
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Asistente 1: Iván Aliende
Asistente 2: Ramón Ortiz
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Gerardo Lencina
16.00 | Atlético Tucumán – Instituto | TNT Sports
Árbitro: Andrés Merlos
Asistente 1: Miguel Savorani
Asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Pablo Núñez
VAR: Andrés Gariano
AVAR: Jorge Broggi
18.30 | Independiente – Independiente Rivadavia | TNT Sports
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Asistente 1: Pablo Acevedo
Asistente 2: Hugo Páez
Cuarto árbitro: Julián Beligoy
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Pablo Giménez
21.00 | Newell’s – Banfield | TNT Sports
Árbitro: Felipe Viola
Asistente 1: Sebastián Raineri
Asistente 2: Matías Balmaceda
Cuarto árbitro: Lucas Rodríguez
VAR: Laura Fortunato
AVAR: Javier Uziga
21.00 | Huracán – Deportivo Riestra | ESPN Premium
Árbitro: Facundo Tello
Asistente 1: Juan Pablo Belatti
Asistente 2: Mariana De Almeida
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Pablo Dóvalo
AVAR: Belén Bevilacqua
Domingo 23 de agosto
14.45 | Sarmiento – Estudiantes | TNT Sports
Árbitro: Nicolás Lamolina
Asistente 1: Juan Mamani
Asistente 2: Iván Núñez
Cuarto árbitro: Jonathan Barrios
VAR: Jorge Baliño
AVAR: Joaquín Gil
14.45 | Barracas Central – Platense | ESPN Premium
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Asistente 1: Pablo González
Asistente 2: Ernesto Callegari
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
VAR: Sebastián Habib
AVAR: Diego Romero
17.00 | Belgrano – Defensa y Justicia | ESPN Premium
Árbitro: Fernando Espinoza
Asistente 1: Walter Ferreyra
Asistente 2: Federico García
Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Lucas Comesaña
19.15 | River – Vélez | TNT Sports
Árbitro: Darío Herrera
Asistente 1: Facundo Rodríguez
Asistente 2: Diego Martín
Cuarto árbitro: Pablo Dóvalo
VAR: Germán Delfino
AVAR: Carla López
21.30 | Racing – Boca | ESPN Premium
Árbitro: Nicolás Ramírez
Asistente 1: Gabriel Chade
Asistente 2: Erik Grunmann
Cuarto árbitro: Pablo Giménez
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Diego Verlotta
Lunes 24 de agosto
19.00 | Tigre – Central Córdoba | TNT Sports
Árbitro: Pablo Echavarría
Asistente 1: Cristian Navarro
Asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Mariano Negrete
VAR: Maximiliano Macheroni
AVAR: Gisella Bosso
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21.15 | Lanús – Argentinos | TNT Sports
Árbitro: Sebastián Zunino
Asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto árbitro: Gonzalo Creimermann
VAR: Yamil Possi
AVAR: Nahuel Viñas
21.15 | Talleres – Rosario Central | ESPN Premium
Árbitro: Sebastián Martínez
Asistente 1: Diego Bonfa
Asistente 2: Lucas Pardo
Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Marcelo Bistocco