Unión quedó al límite: perdió terreno en todas las tablas tras la caída ante San Lorenzo

Unión sufrió su segunda caída al hilo y la tercera en 5 fechas del Clausura. El Tate atraviesa un momento delicado, ¿cómo influye en cada una de las tablas?

La derrota ante San Lorenzo dejó a Unión en una situación incómoda en todos los frentes. El 0-1 en el Nuevo Gasómetro significó la segunda caída consecutiva para el equipo de Leonardo Madelón y la tercera en apenas cinco fechas del Torneo Clausura, en un comienzo que encendió las alarmas en el mundo rojiblanco.

El Tatengue suma apenas cuatro puntos sobre 15 posibles, producto de una victoria, un empate y tres derrotas, y quedó en el 14° puesto de la Zona A, solamente por encima de Talleres, que tiene tres unidades.

Además, Unión tiene cinco goles a favor y ocho en contra, un saldo que refleja las dificultades que viene mostrando el equipo tanto para generar peligro como para sostenerse defensivamente.

Unión, cada vez más lejos de los objetivos

La preocupación no se limita al Clausura. En la Tabla Anual, Unión aparece 21° con 25 puntos en 21 partidos, a seis unidades de San Lorenzo, que ocupa el 17° lugar, y solamente cuatro puntos por encima de Platense, que está 27°.

En la pelea por acceder a la Copa Sudamericana, el margen comienza a achicarse y el Tatengue necesita reaccionar cuanto antes para no quedar definitivamente relegado de la carrera por las copas internacionales.

El escenario tampoco es cómodo en la tabla de promedios. Unión figura 16° con 1,319, producto de 124 puntos en 94 partidos. Aunque todavía mantiene una diferencia sobre varios equipos comprometidos, la acumulación de malos resultados empieza a generar preocupación.

Madelón, ante la necesidad de cambiar en Unión

El presente futbolístico es todavía más preocupante que los números. Unión viene de protagonizar ante San Lorenzo uno de sus partidos más flojos desde el regreso de Madelón al banco de suplentes.

El equipo no tuvo prácticamente situaciones claras para marcar y fue superado por un rival que también atraviesa una profunda crisis deportiva. La caída profundizó una tendencia que ya se había instalado: cinco derrotas en los últimos siete partidos, tomando como referencia el cierre del Apertura y la Copa Argentina.

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Madelón reconoció después del encuentro que lo observado en Boedo no lo representa y dejó una frase que abre la puerta a una transformación: “Si hay que cambiar, cambiaré”.

Ahora tendrá que encontrar rápidamente las respuestas. Unión necesita sumar, pero también recuperar funcionamiento, confianza y una identidad que le permita salir de una dinámica negativa que ya empieza a comprometer la pelea por la permanencia, las copas y el propio ciclo de Madelón.