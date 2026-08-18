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A la Reserva de Unión se le escapó el triunfo en el final ante Racing en el 15 de Abril

Unión ganaba 2-0 en el 15 de Abril por la cuarta fecha de la Copa Proyección, pero la Academia reaccionó y alcanzó el 2-2 en el noveno minuto adicionado.

Ovación

Por Ovación

18 de agosto 2026 · 17:13hs
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A la Reserva de Unión se le escapó el triunfo en el final ante Racing en el 15 de Abril

Prensa Racing

Unión tenía todo encaminado para conseguir su primera victoria en el Torneo Clausura de la Copa Proyección de Reserva, pero Racing reaccionó sobre el cierre y terminó rescatando un empate 2-2 en el estadio 15 de Abril, por la cuarta fecha del certamen.

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El equipo dirigido por Alejandro Trionfini tuvo un comienzo inmejorable y en apenas 14 minutos consiguió sacar dos goles de ventaja. Benjamín Pérez abrió el marcador a los 6 minutos del primer tiempo, mientras que Ricardo Solbes amplió la diferencia a los 14'.

La Academia logró descontar antes del descanso. A los 28 minutos, Ezequiel Pérez convirtió de penal y le dio vida al conjunto visitante, que se fue al entretiempo con la posibilidad de ir por la igualdad en la segunda mitad.

Unión no pudo aprovechar la ventaja

El complemento tuvo como protagonista a Racing, que además quedó con un futbolista menos a los 27 minutos por la expulsión de Lautaro Rivas. Con superioridad numérica, Unión parecía tener todo a su favor para sostener la ventaja y quedarse con los tres puntos.

Sin embargo, el Tatengue no logró liquidar el partido y la Academia mantuvo sus posibilidades hasta el final. Cuando parecía que la victoria local estaba asegurada, Joaquín Dobal marcó el 2-2 a los 49 minutos del segundo tiempo y desató la celebración visitante.

El árbitro del encuentro fue Roberta Echeverría.

Unión sigue sin ganar en el Clausura

Con este resultado, Unión alcanzó los cuatro puntos en el Torneo Clausura, aunque continúa sin poder conseguir una victoria después de cuatro jornadas. El equipo rojiblanco acumula tres empates y una derrota.

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Racing, por su parte, llegó a los tres puntos en el campeonato. La Academia se llevó una unidad del 15 de Abril luego de una remontada que parecía improbable cuando Unión ganaba 2-0 y tenía un jugador más en el tramo final.

Las formaciones de Unión y Racing

Unión: Juan Kuverling; Francisco Barinaga, Ignacio Isla, Santiago Coria, Mario Mosset, Simón Bigot; Lucas Cacciabue, Benjamín Pérez, Ricardo Solbes, Ignacio Pedano; Nicolás Puebla. DT: Alejandro Trionfini.

Racing: Lucio Lautorre; Joaquín Dobal, Galo Volpe, Ciro Rivas, Bautista Pérez; Ángel González, Alexis Yegros, Gonzalo Leiva; Leandro Milito, Ezequiel Pérez y Felipe Schaare. DT: Sebastián Romero.

Unión Reserva Racing
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