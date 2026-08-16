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Barrio Nueva Pompeya: atraparon a tres hombres e incautaron un revólver 38 y balas tras una gresca familiar

Ocurrió al mediodía del sábado en avenida Gorriti al 3600. Tres integrantes de una misma familia quedaron aprehendidos luego de un episodio de violencia entre vecinos que derivó en el hallazgo de un arma de fuego con municiones

Juan Trento

Por Juan Trento

16 de agosto 2026 · 12:12hs
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Bº Nueva Pompeya: atraparon a tres hombres e incautaron un revólver 38 y balas tras una gresca familiar

Bº Nueva Pompeya: atraparon a tres hombres e incautaron un revólver 38 y balas tras una gresca familiar

Este sábado, cerca del mediodía, en una vivienda de calle Gorriti al 3600 de la ciudad de Santa Fe, oficiales del Comando Radioeléctrico Capitalino CREC acudieron por un desorden en la vía pública tras un llamado a la central de emergencias 911. Al arribar, los oficiales observaron a varias personas discutiendo, tres de ellas con lesiones, y dialogaron con los involucrados hasta controlar la situación. Finalmente, aprehendieron a los tres hombres involucrados y secuestraron un arma y balas.

Secuestraron un revólver 38 y balas

Una vez calmado el episodio, una mujer de 31 años manifestó que un hombre la había amenazado y golpeado a ella y a su esposo, y que aquel tendría un arma de fuego. Al entrevistar a la otra parte, uno de los hombres cerró con candado el portón de la vivienda e impidió el ingreso de los oficiales. En ese contexto, otro de los involucrados, C. R. C., de 68 años, refirió que había sido golpeado y lesionado en la boca por uno de los presentes. Minutos después llegó al lugar una mujer que dijo ser la esposa de C. R. C., abrió el candado y autorizó el ingreso a la vivienda mediante la firma de un acta de requisa. Durante el procedimiento, los oficiales secuestraron un revólver calibre 38 special, cargado con cinco municiones, además de otras municiones del mismo calibre. Se procedió entonces a la aprehensión de tres hombres, de 68, 30 y 25 años.

Atribución delictiva

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del procedimiento a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe PSF, y estos hicieron lo propio con el fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación MPA, que ordenó que los tres hombres aprehendidos siguieran privados de su libertad, que sean llevados y revisados físicamente en Medicina Legal, que sean identificados y alojados en una dependencia policial de Orden Público, y que se realizaran los peritajes criminalísticos de rigor sobre el arma y las municiones secuestradas; mientras que la atribución delictiva tuvo una calificación provisoria de tenencia de arma de guerra, amenazas, lesiones y resistencia a la autoridad.

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