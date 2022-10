Alma Juniors de Esperanza se adjudicó el Regional Sub 16 de hockey

En el triangular Taraguy de Corrientes venció a Capibá 2 a 0, y Atlético Adelante de Reconquista a Capibá 1 a 0. En la fase de grupos, Alma Juniors derrotó a CRAI por 2 a 1, CRAI venció a Adelante de Reconquista 4 a 0, Alma Juniors goleó a Capibá 6 a 1, 9 de Julio de Rafaela le ganó a Taraguy por 3 a 2, y Capibá y Adelante de Reconquista empataron 1 a 1.

En la jornada inicial Colón venció a 9 de Julio de Rafaela por 1 a 0, CRAI goleó por 5 a 0 Capibá, Alma Juniors se impuso a Adelante de Reconquista a 2 a 1, y Colón goleó a Taraguy de Corrientes por 7 a 2. Las posiciones finales quedaron así: Alma Juniors de Esperanza (1°), Colón (2°), CRAI (3°), 9 de Julio de Rafaela (4°), Adelante de Reconquista (5°), Taraguy de Corrientes (6°) y Capibá RC (7°). La goleadora del campeonato fue Ignacia Pelletan de CRAI con 8 tantos, y la siguió Juanita Brega de Alma Juniors con 4.

Un equipo que tuvo a Juanita Brega como la mejor jugadora de la final, dentro de un plantel que venía de clasificar a los Juegos Nacionales Evita en los Juegos Santafesinos. En el partido decisivo vencieron por 1-0 a Colón con gol de Isabella Noroña en el tercer período. La volante, una de las piezas claves del elenco de Lucas Brega, sostuvo: “Fue un partido duro, los dos equipos buscábamos ganar, pero nosotras siempre tratamos de seguir con nuestro plan de juego, jugando inteligente y confiando en nuestras compañeras y el cuerpo técnico”.

A modo de balance del torneo, Isa afirmó: “Siempre intentamos no apresurarnos a buscar el gol y mucho menos pensar en el quinto antes del primero, así se nos dio concretar y llevarnos la victoria. Este torneo fue hermoso porque fue en casa y con toda tu gente. Hubo muchas chicas que fue su primer regional, vivirlo juntas fue muy lindo. Somos un grupo muy unido, apoyándonos para adelante”.

Noroña destacó que “Siempre tratamos de ejecutar el plan de juego de nuestro cuerpo técnico fase a fase. Jugábamos mucho a los pases, buscando los espacios vacíos y atacando, siendo muy intensas. Nos faltó concretar los cortos, tuvimos muchos e hicimos muy pocos y en definiciones de goles. Pero lo seguiremos entrenando”.

Además, Isa agregó que “Este torneo se fue dando gracias a todo el esfuerzo, compromiso y dedicación de todo el equipo, no solo jugábamos nosotras dentro de la cancha, sino que nuestras familias, el club, etc. Tuvimos nuestros altibajos, pero siempre nos apoyamos entre todas para no bajas los brazos. Entrenamos mucho para llegar a la consagración. Los rivales fueron duros, pero con inteligencia y sabiendo que era más fácil ir paso a paso, partido a partido, fuimos superiores ya que al jugar fácil y jugar como se plantea el juego se puede”.

El plantel de Alma Juniors de Esperanza estuvo integrado por: Natasha Arnaudo, Agustina Buiatti, Valentina Esquivel, Julia Lovato, Brisa Ramírez, Candela Vicentin, Juanita Brega, Eugenia Engler, Rosario Yrigoyen, Isabella Noroña, Bárbara Wagner, Julia Zingerling, Morena Gauchat, Valentina Vagnoux, Violeta Santolaria, Sofía Díaz, Federica Alesso, Agustina Siegel, Constanza Carrel y Morena Karmann.