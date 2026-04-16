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Día del Club: Colón cobrará un bono para el partido ante Godoy Cruz

Este jueves, la dirigencia de Colón comunicó de manera oficial que para el partido ante Godoy Cruz, habrá que pagar un bono para ingresar al estadio

Ovación

Por Ovación

16 de abril 2026 · 11:36hs
En el partido ante Godoy Cruz

UNO Santa Fe | José Busiemi

En el partido ante Godoy Cruz, los hinchas de Colón deberán pagar un bono para ingresar al estadio.

Lo que era un secreto a voces y se venía mencionado desde hacía tiempo, se confirmó este jueves. Y tiene que ver con que la dirigencia de Colón anunció el pago de un bono para el partido ante Godoy Cruz

En consecuencia, el domingo 26 cuando el Sabalero reciba a Godoy Cruz, será el día del club y todos los que concurran al estadio deberán abonar un bono.

El comunicado de la dirigencia sabalera

El Club Atlético Colón comunica a sus socios y simpatizantes que con motivo del encuentro que por la undécima fecha del torneo disputará nuestro primer equipo, ante Godoy Cruz, se celebrará el Día del Club.

En este sentido, todos los asociados deberán pagar un bono del “día del club” con un valor de $15.000. Cabe aclarar que los menores de 18 años (al 26/04/2026) no estarán obligados a adquirirlo.

Es importante señalar, que se iniciará una preventa del bono Día del Club, solo para socios, con un valor promocional de $ 10.000 hasta el día martes 21 de abril de 2026 o hasta agotar stock de 15.000 bonos (lo que ocurra primero).

El Club se ve ante la necesidad de apelar a la colaboración de sus asociados e hinchas con motivo de afrontar los gastos corrientes y extraordinarios en los que está sumida nuestra institución, pero con la fiel convicción que volveremos a transitar por los caminos del éxito como marca nuestra reciente historia.

Cómo adquirir el bono

La preventa de bonos de Día del Club ya se encuentra activa y los socios podrán adquirirlos en Boletería Vip (este link). Allí, se deberá aclarar el sector del estadio al que se asistirá, el sector y la cantidad de tickets a comprar.

Además, desde la institución explicaron que a los socios que compren su entrada por Boletería Vip se les activará el ingreso en su carnet de socio para poder entrar directamente en el sector seleccionado.

Colón Club Godoy Cruz
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