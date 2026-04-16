Santa Fe refuerza el monitoreo del río Salado y lleva tranquilidad: "La situación no es de alerta"

El Gobierno de Santa Fe intensificó los controles sobre la cuenca del río Salado luego de las precipitaciones y ante información difundida en aplicaciones que generó preocupación.

Provincia refuerza el monitoreo del río Salado y lleva tranquilidad: "La situación no es de alerta"

En medio de las intensas lluvias registradas en el territorio santafesino y frente a la circulación de datos en aplicaciones que generaron inquietud en la población, el Gobierno de Santa Fe informó que reforzó desde hace 48 horas el monitoreo de la situación hídrica en distintos puntos de la provincia.

El secretario de Recursos Hídricos del Ministerio de Obras Públicas, Nicolás Mijich , llevó tranquilidad y remarcó que no existe un escenario de alerta . “ Queremos transmitir calma a la sociedad santafesina, entendiendo además la sensibilidad que despierta este tipo de información, sobre todo en estas fechas ”, señaló el funcionario, en referencia a la cercanía con el aniversario de la inundación de 2003.

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En ese sentido, afirmó: “La situación no es de alerta al día de hoy. Tenemos monitoreos permanentes sobre la cuenca. Incluso antes de las lluvias ya había personal de la Secretaría de Recursos Hídricos y de Protección Civil trabajando sobre el territorio”.

Según se informó, el seguimiento se realiza mediante estaciones hidrométricas automáticas instaladas en los principales cauces que aportan al río Salado, junto con relevamientos presenciales en distintos puntos de la provincia. En estas tareas también participan los gobiernos locales, entre ellos la Municipalidad de Santa Fe.

Los valores actuales del río

Mijich detalló que el río Salado en la ciudad de Santa Fe registra actualmente un caudal aproximado de 350 metros cúbicos por segundo. Los principales puntos de control se ubican en Emilia y Cululú, donde se registran 290 y 140 metros cúbicos por segundo, respectivamente.

El funcionario explicó además que existen tres niveles de referencia para el monitoreo: aviso, alerta y evacuación, y remarcó que los valores actuales se encuentran por debajo del primero de esos umbrales.

“El nivel de aviso se establece en torno a los 4,70 metros de altura, con un caudal cercano a los 530 metros cúbicos por segundo, en zonas como Recreo, Santa Fe y Santo Tomé”, precisó. Actualmente, la altura del río en Recreo es de 3,90 metros y en la ciudad de Santa Fe de 2,10 metros.

De acuerdo con las proyecciones oficiales, no se esperan cambios significativos en el corto plazo. “Para las próximas 72 horas estimamos un caudal de entre 400 y 500 metros cúbicos por segundo. La situación no es la que se difundió en algunas aplicaciones”, sostuvo el secretario de Recursos Hídricos.

El monitoreo también contempla el ingreso de agua desde el norte provincial, a la altura de Tostado, proveniente de Santiago del Estero, así como los aportes del sistema Golondrina (El Bonete), aunque desde el Gobierno aclararon que estos caudales no se suman de manera lineal.

Finalmente, Mijich pidió a la población informarse a través de canales oficiales y evitar replicar datos sin verificar. “Solicitamos a la ciudadanía que se apoye en la información oficial. La Secretaría de Recursos Hídricos emite reportes diarios sobre la altura de los ríos y sus condiciones. Vamos a ser prudentes y alertar en el momento que sea necesario”, concluyó.