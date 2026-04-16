Uno Santa Fe | Unión | Unión

La acción de Palacios en Unión que hizo ruido y derivó en una nueva regla de la AFA

La acción del volante de Unión, Julián Palacios, ante Estudiantes generó tumulto al final y la AFA anunció una nueva regla

Ovación

Por Ovación

16 de abril 2026 · 16:00hs
La acción de Palacios en Unión que hizo ruido y derivó en una nueva regla de la AFA

Una acción de un jugador de Unión terminó provocando un cambio reglamentario. La AFA, a través de la Dirección Nacional de Arbitraje, confirmó que desde este fin de semana se sancionará como conducta antideportiva pararse sobre la pelota. La decisión fue comunicada por la Liga Profesional y tendrá vigencia en todas las categorías.

• LEER MÁS: Madelón tiene los 11 de Unión para jugar contra Newell's en el 15 de Abril

La medida establece que el jugador que realice esa maniobra será amonestado y el rival dispondrá de un tiro libre indirecto. La resolución llega después de que la jugada tomara notoriedad en el partido entre Unión y Estudiantes, disputado en La Plata, cuando Julián Palacios se paró sobre el balón en una acción que generó malestar inmediato entre los futbolistas locales.

De la polémica al cambio por la acción de Palacios en Unión

El gesto del mediocampista rojiblanco desató discusiones dentro del campo y continuó luego fuera de él. La situación se viralizó, provocó opiniones divididas entre hinchas y protagonistas, y terminó alimentando el debate sobre si esa acción debía considerarse provocativa o parte del juego.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAFA/status/2044839540636983422&partner=&hide_thread=false

Con la polémica instalada, la AFA decidió intervenir y formalizar un criterio arbitral para evitar que la maniobra vuelva a generar conflictos dentro de los partidos. La determinación, sin embargo, también abrió nuevas discusiones, ya que algunos consideran que se limita la creatividad del futbolista, mientras que otros entienden que ayuda a prevenir enfrentamientos innecesarios.

Lo cierto es que, a partir de ahora, una jugada que tuvo como protagonista a Palacios quedará marcada como antecedente directo de una nueva norma que comenzará a aplicarse en todo el fútbol argentino.

Unión AFA Julián Palacios
Noticias relacionadas
maizon rodriguez crece en union y se suma a una agencia de relevancia

Maizon Rodríguez crece en Unión y se suma a una agencia de relevancia

spahn: union crecio en todo, pero todos sonamos con ese logro en el futbol

Spahn: "Unión creció en todo, pero todos soñamos con ese logro en el fútbol"

asi quedo el campo de juego de union tras el recital de tan bionica para recibir a newells

Así quedó el campo de juego de Unión tras el recital de Tan Biónica para recibir a Newell's

el plantel de union celebro el aniversario 119 de manera especial antes de recibir a newells

El plantel de Unión celebró el aniversario 119 de manera especial antes de recibir a Newell's

Lo último

Impulsan un plan para mejorar la seguridad y la accesibilidad a clubes e instituciones de la ciudad de Santa Fe

Impulsan un plan para mejorar la seguridad y la accesibilidad a clubes e instituciones de la ciudad de Santa Fe

¿De cuántos clubes es dueño Lionel Messi?

¿De cuántos clubes es dueño Lionel Messi?

Piden que reabra la oficina del Renar en Santa Fe y reclaman implementar el plan de entrega voluntaria de armas

Piden que reabra la oficina del Renar en Santa Fe y reclaman implementar el plan de entrega voluntaria de armas

Último Momento
Impulsan un plan para mejorar la seguridad y la accesibilidad a clubes e instituciones de la ciudad de Santa Fe

Impulsan un plan para mejorar la seguridad y la accesibilidad a clubes e instituciones de la ciudad de Santa Fe

¿De cuántos clubes es dueño Lionel Messi?

¿De cuántos clubes es dueño Lionel Messi?

Piden que reabra la oficina del Renar en Santa Fe y reclaman implementar el plan de entrega voluntaria de armas

Piden que reabra la oficina del Renar en Santa Fe y reclaman implementar el plan de entrega voluntaria de armas

Medrán calcó el inicio de Delfino y Colón mira la historia antes de visitar a Morón

Medrán calcó el inicio de Delfino y Colón mira la historia antes de visitar a Morón

Se viene otro River-Boca: así fueron los últimos 10 Superclásicos

Se viene otro River-Boca: así fueron los últimos 10 Superclásicos

Ovación
Día del Club: Colón cobrará un bono para el partido ante Godoy Cruz

Día del Club: Colón cobrará un bono para el partido ante Godoy Cruz

La acción de Palacios en Unión que hizo ruido y derivó en una nueva regla de la AFA

La acción de Palacios en Unión que hizo ruido y derivó en una nueva regla de la AFA

El palito del presidente de Unión, Luis Spahn, para Colón

El palito del presidente de Unión, Luis Spahn, para Colón

El costado negativo de Colón: ocho partidos y ocho lesiones musculares

El costado negativo de Colón: ocho partidos y ocho lesiones musculares

Racha negra: Unión repite una pesadilla en la Liga Nacional y peligra su permanencia

Racha negra: Unión repite una pesadilla en la Liga Nacional y peligra su permanencia

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Noche redonda y fundamentalista en Tribus: Gaspar Benegas y Cultura Frita juntos

Noche redonda y fundamentalista en Tribus: Gaspar Benegas y Cultura Frita juntos

Homer el Mero Mero llega a Santa Fe con su Resurrección Tour 2026

Homer el Mero Mero llega a Santa Fe con su "Resurrección Tour 2026"

La dupla más importa del momento vuelve a Santa Fe: Appetite (The GunsN Roses Experience) & Bon Jovi X Valentinos

La dupla más importa del momento vuelve a Santa Fe: Appetite (The Guns'N Roses Experience) & Bon Jovi X Valentinos