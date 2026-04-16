La acción de Palacios en Unión que hizo ruido y derivó en una nueva regla de la AFA

La acción del volante de Unión, Julián Palacios, ante Estudiantes generó tumulto al final y la AFA anunció una nueva regla

Una acción de un jugador de Unión terminó provocando un cambio reglamentario. La AFA , a través de la Dirección Nacional de Arbitraje, confirmó que desde este fin de semana se sancionará como conducta antideportiva pararse sobre la pelota . La decisión fue comunicada por la Liga Profesional y tendrá vigencia en todas las categorías.

La medida establece que el jugador que realice esa maniobra será amonestado y el rival dispondrá de un tiro libre indirecto. La resolución llega después de que la jugada tomara notoriedad en el partido entre Unión y Estudiantes, disputado en La Plata, cuando Julián Palacios se paró sobre el balón en una acción que generó malestar inmediato entre los futbolistas locales.

De la polémica al cambio por la acción de Palacios en Unión

El gesto del mediocampista rojiblanco desató discusiones dentro del campo y continuó luego fuera de él. La situación se viralizó, provocó opiniones divididas entre hinchas y protagonistas, y terminó alimentando el debate sobre si esa acción debía considerarse provocativa o parte del juego.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAFA/status/2044839540636983422&partner=&hide_thread=false La Dirección Nacional de Arbitraje @ArbitrajeAFA anuncia una nueva sanción por conducta antideportiva que entrará en vigencia, a partir de este fin de semana, en todas las categorías del fútbol argentino. pic.twitter.com/nrN5UExQjG — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) April 16, 2026

Con la polémica instalada, la AFA decidió intervenir y formalizar un criterio arbitral para evitar que la maniobra vuelva a generar conflictos dentro de los partidos. La determinación, sin embargo, también abrió nuevas discusiones, ya que algunos consideran que se limita la creatividad del futbolista, mientras que otros entienden que ayuda a prevenir enfrentamientos innecesarios.

Lo cierto es que, a partir de ahora, una jugada que tuvo como protagonista a Palacios quedará marcada como antecedente directo de una nueva norma que comenzará a aplicarse en todo el fútbol argentino.