Uno Santa Fe | Colón | Colón

Budiño no jugará ante Morón y en Colón lo esperan para el duelo ante Godoy Cruz

El arquero Matías Budiño continúa con la recuperación en Colón tras el golpe en el riñón y no jugará ante Morón. La meta: reaparecer en la fecha 11

Ovación

Por Ovación

16 de abril 2026 · 15:30hs
Budiño no jugará ante Morón y en Colón lo esperan para el duelo ante Godoy Cruz

UNO Santa Fe | José Busiemi

Mientras el entrenador Ezequiel Medrán busca alternativas por las bajas para visitar a Morón, en Colón también siguen la evolución de Matías Budiño. El arquero, que sufrió un golpe en uno de sus riñones y debió quedar internado durante algunas horas, mejora, aunque aún no está para reaparecer.

• LEER MÁS: Matías Godoy tiene chances de ser titular por primera vez con la camiseta de Colón

El cuerpo técnico y médico coinciden en no apurar los tiempos. Si bien evoluciona, la decisión es preservarlo y apuntar a que pueda estar disponible para el compromiso de la fecha 11 en el Brigadier López.

• LEER MÁS: Día del Club: Colón cobrará un bono para el partido ante Godoy Cruz

Colón cuida por esta fecha también a Budiño

El objetivo es que el guardameta llegue en plenitud física al duelo frente a Godoy Cruz, programado para el domingo 26 de abril, desde las 19. La idea del entrenador es contar con todos en óptimas condiciones, priorizando la salud del jugador antes que cualquier urgencia deportiva.

Matías Budiño.jpg
Mat&iacute;as Budi&ntilde;o ser&aacute; baja una fecha m&aacute;s en Col&oacute;n.

Matías Budiño será baja una fecha más en Colón.

De esta manera, Colón no arriesgará a una de sus piezas importantes y continuará evaluando día a día su evolución, con la esperanza de tenerlo nuevamente bajo los tres palos en el choque ante el Tomba.

Colón Matías Budiño Morón
Noticias relacionadas
barrios, garantia en colon: numeros que marcan su liderazgo en una solida defensa

Barrios, garantía en Colón: números que marcan su liderazgo en una sólida defensa

medran debe cambiar otra vez obligadamente en colon para jugar ante moron

Medrán debe cambiar otra vez obligadamente en Colón para jugar ante Morón

colon tiene arbitro definido para visitar a moron en la fecha 10

Colón tiene árbitro definido para visitar a Morón en la fecha 10

¿que ultimo pedido demora la renovacion de ignacio lago en colon?

¿Qué último pedido demora la renovación de Ignacio Lago en Colón?

Lo último

Impulsan un plan para mejorar la seguridad y la accesibilidad a clubes e instituciones de la ciudad de Santa Fe

Impulsan un plan para mejorar la seguridad y la accesibilidad a clubes e instituciones de la ciudad de Santa Fe

¿De cuántos clubes es dueño Lionel Messi?

¿De cuántos clubes es dueño Lionel Messi?

Piden que reabra la oficina del Renar en Santa Fe y reclaman implementar el plan de entrega voluntaria de armas

Piden que reabra la oficina del Renar en Santa Fe y reclaman implementar el plan de entrega voluntaria de armas

Último Momento
Impulsan un plan para mejorar la seguridad y la accesibilidad a clubes e instituciones de la ciudad de Santa Fe

Impulsan un plan para mejorar la seguridad y la accesibilidad a clubes e instituciones de la ciudad de Santa Fe

¿De cuántos clubes es dueño Lionel Messi?

¿De cuántos clubes es dueño Lionel Messi?

Piden que reabra la oficina del Renar en Santa Fe y reclaman implementar el plan de entrega voluntaria de armas

Piden que reabra la oficina del Renar en Santa Fe y reclaman implementar el plan de entrega voluntaria de armas

Medrán calcó el inicio de Delfino y Colón mira la historia antes de visitar a Morón

Medrán calcó el inicio de Delfino y Colón mira la historia antes de visitar a Morón

Se viene otro River-Boca: así fueron los últimos 10 Superclásicos

Se viene otro River-Boca: así fueron los últimos 10 Superclásicos

Ovación
Día del Club: Colón cobrará un bono para el partido ante Godoy Cruz

Día del Club: Colón cobrará un bono para el partido ante Godoy Cruz

La acción de Palacios en Unión que hizo ruido y derivó en una nueva regla de la AFA

La acción de Palacios en Unión que hizo ruido y derivó en una nueva regla de la AFA

El palito del presidente de Unión, Luis Spahn, para Colón

El palito del presidente de Unión, Luis Spahn, para Colón

El costado negativo de Colón: ocho partidos y ocho lesiones musculares

El costado negativo de Colón: ocho partidos y ocho lesiones musculares

Racha negra: Unión repite una pesadilla en la Liga Nacional y peligra su permanencia

Racha negra: Unión repite una pesadilla en la Liga Nacional y peligra su permanencia

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Noche redonda y fundamentalista en Tribus: Gaspar Benegas y Cultura Frita juntos

Noche redonda y fundamentalista en Tribus: Gaspar Benegas y Cultura Frita juntos

Homer el Mero Mero llega a Santa Fe con su Resurrección Tour 2026

Homer el Mero Mero llega a Santa Fe con su "Resurrección Tour 2026"

La dupla más importa del momento vuelve a Santa Fe: Appetite (The GunsN Roses Experience) & Bon Jovi X Valentinos

La dupla más importa del momento vuelve a Santa Fe: Appetite (The Guns'N Roses Experience) & Bon Jovi X Valentinos