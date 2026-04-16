Budiño no jugará ante Morón y en Colón lo esperan para el duelo ante Godoy Cruz

El arquero Matías Budiño continúa con la recuperación en Colón tras el golpe en el riñón y no jugará ante Morón. La meta: reaparecer en la fecha 11

Mientras el entrenador Ezequiel Medrán busca alternativas por las bajas para visitar a Morón , en Colón también siguen la evolución de Matías Budiño . El arquero, que sufrió un golpe en uno de sus riñones y debió quedar internado durante algunas horas, mejora, aunque aún no está para reaparecer.

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El cuerpo técnico y médico coinciden en no apurar los tiempos. Si bien evoluciona, la decisión es preservarlo y apuntar a que pueda estar disponible para el compromiso de la fecha 11 en el Brigadier López.

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Colón cuida por esta fecha también a Budiño

El objetivo es que el guardameta llegue en plenitud física al duelo frente a Godoy Cruz, programado para el domingo 26 de abril, desde las 19. La idea del entrenador es contar con todos en óptimas condiciones, priorizando la salud del jugador antes que cualquier urgencia deportiva.

Matías Budiño.jpg Matías Budiño será baja una fecha más en Colón. Prensa Colón

De esta manera, Colón no arriesgará a una de sus piezas importantes y continuará evaluando día a día su evolución, con la esperanza de tenerlo nuevamente bajo los tres palos en el choque ante el Tomba.