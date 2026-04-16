Uno Santa Fe | Ovación | Superclásico

Se viene otro River-Boca: así fueron los últimos 10 Superclásicos

El fútbol argentino se paralizará este domingo, a partir de las 17, cuando River reciba a Boca en la que será una nueva edición del Superclásico

16 de abril 2026 · 16:12hs
Se viene otro River-Boca: así fueron los últimos 10 Superclásicos

El fútbol argentino se paralizará este domingo a partir de las 17, cuando River reciba a Boca en la que será una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. El encuentro, que se llevará a cabo en el Estadio Monumental, tendrá un gran atractivo ya que ambos equipos llegan con muy buenas rachas.

Esto se debe a que River todavía no perdió desde que llegó Eduardo Coudet al cargo de director técnico y además está segundo en la Zona B del Torneo Apertura, mientras que Boca arrastra un buen invicto de 12 partidos y se mantiene muy bien posicionado tanto en el plano local como en el internacional.

En los últimos años hubo una gran paridad entre River y Boca y prueba de esto es el hecho de que en los últimos 10 partidos el “Millonario” se quedó con el triunfo en cinco ocasiones, mientras que el “Xeneize” lo hizo cuatro veces y empataron el enfrentamiento restante.

Las ocasiones en que la balanza se inclinó a favor de River fueron en la Liga Profesional 2021, 2023 y 2024 (2-1, 1-0 y 1-0), la Copa de la Liga 2023 (2-0) el Torneo Apertura 2025 (2-1).

Boca, por su parte, logró imponerse en la Copa de la Liga 2022 y 2024 (1-0 y 3-2), la Liga Profesional 2022 (1-0) y el Torneo Clausura 2025 (2-0).

El único Superclásico de los últimos 10 que terminó en empate fue el correspondiente a la Copa de la Liga 2024, con un gol por lado.

Así salieron los últimos 10 Superclásicos entre River y Boca

Liga Profesional 2021: River 2 - 1 Boca

Copa de la Liga 2022: River 0 - 1 Boca

Liga Profesional 2022: Boca 1 - 0 River

Liga Profesional 2023: River 1 - 0 Boca

Copa de la Liga 2023: Boca 0 - 2 River

Copa de la Liga 2024: River 1 - 1 Boca

Copa de la Liga 2024 (cuartos de final): River 2 - 3 Boca

Liga Profesional 2024: Boca 0 - 1 River

Torneo Apertura 2025: River 2 - 1 Boca

Torneo Clausura 2025: Boca 2 - 0 River

Superclásico River Boca
Noticias relacionadas
messi sorprendio con la compra de un equipo de espana

Messi sorprendió con la compra de un equipo de España

Capibaras XV viene de superar a Tarucas, y ya tiene el foco puesto en Peñarol.

Arranca la segunda ronda con expectativas y necesidades

Unión perdió como local ante Ferro.

Unión perdió con Ferro y aún no logra asegurar la permanencia

Los Pumas debutarán el viernes a la madrugada del viernes ante España.

Los Pumas 7´s con rivales y horarios confirmados para el Seven de Hong Kong

Lo último

Impulsan un plan para mejorar la seguridad y la accesibilidad a clubes e instituciones de la ciudad de Santa Fe

Impulsan un plan para mejorar la seguridad y la accesibilidad a clubes e instituciones de la ciudad de Santa Fe

¿De cuántos clubes es dueño Lionel Messi?

¿De cuántos clubes es dueño Lionel Messi?

Piden que reabra la oficina del Renar en Santa Fe y reclaman implementar el plan de entrega voluntaria de armas

Piden que reabra la oficina del Renar en Santa Fe y reclaman implementar el plan de entrega voluntaria de armas

Último Momento
Impulsan un plan para mejorar la seguridad y la accesibilidad a clubes e instituciones de la ciudad de Santa Fe

Impulsan un plan para mejorar la seguridad y la accesibilidad a clubes e instituciones de la ciudad de Santa Fe

¿De cuántos clubes es dueño Lionel Messi?

¿De cuántos clubes es dueño Lionel Messi?

Piden que reabra la oficina del Renar en Santa Fe y reclaman implementar el plan de entrega voluntaria de armas

Piden que reabra la oficina del Renar en Santa Fe y reclaman implementar el plan de entrega voluntaria de armas

Medrán calcó el inicio de Delfino y Colón mira la historia antes de visitar a Morón

Medrán calcó el inicio de Delfino y Colón mira la historia antes de visitar a Morón

Se viene otro River-Boca: así fueron los últimos 10 Superclásicos

Se viene otro River-Boca: así fueron los últimos 10 Superclásicos

Ovación
Día del Club: Colón cobrará un bono para el partido ante Godoy Cruz

Día del Club: Colón cobrará un bono para el partido ante Godoy Cruz

La acción de Palacios en Unión que hizo ruido y derivó en una nueva regla de la AFA

La acción de Palacios en Unión que hizo ruido y derivó en una nueva regla de la AFA

El palito del presidente de Unión, Luis Spahn, para Colón

El palito del presidente de Unión, Luis Spahn, para Colón

El costado negativo de Colón: ocho partidos y ocho lesiones musculares

El costado negativo de Colón: ocho partidos y ocho lesiones musculares

Racha negra: Unión repite una pesadilla en la Liga Nacional y peligra su permanencia

Racha negra: Unión repite una pesadilla en la Liga Nacional y peligra su permanencia

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Noche redonda y fundamentalista en Tribus: Gaspar Benegas y Cultura Frita juntos

Noche redonda y fundamentalista en Tribus: Gaspar Benegas y Cultura Frita juntos

Homer el Mero Mero llega a Santa Fe con su Resurrección Tour 2026

Homer el Mero Mero llega a Santa Fe con su "Resurrección Tour 2026"

La dupla más importa del momento vuelve a Santa Fe: Appetite (The GunsN Roses Experience) & Bon Jovi X Valentinos

La dupla más importa del momento vuelve a Santa Fe: Appetite (The Guns'N Roses Experience) & Bon Jovi X Valentinos