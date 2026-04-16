Se viene otro River-Boca: así fueron los últimos 10 Superclásicos

El fútbol argentino se paralizará este domingo, a partir de las 17, cuando River reciba a Boca en la que será una nueva edición del Superclásico

El fútbol argentino se paralizará este domingo a partir de las 17, cuando River reciba a Boca en la que será una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. El encuentro, que se llevará a cabo en el Estadio Monumental, tendrá un gran atractivo ya que ambos equipos llegan con muy buenas rachas.

Esto se debe a que River todavía no perdió desde que llegó Eduardo Coudet al cargo de director técnico y además está segundo en la Zona B del Torneo Apertura, mientras que Boca arrastra un buen invicto de 12 partidos y se mantiene muy bien posicionado tanto en el plano local como en el internacional.

En los últimos años hubo una gran paridad entre River y Boca y prueba de esto es el hecho de que en los últimos 10 partidos el “Millonario” se quedó con el triunfo en cinco ocasiones, mientras que el “Xeneize” lo hizo cuatro veces y empataron el enfrentamiento restante.

Las ocasiones en que la balanza se inclinó a favor de River fueron en la Liga Profesional 2021, 2023 y 2024 (2-1, 1-0 y 1-0), la Copa de la Liga 2023 (2-0) el Torneo Apertura 2025 (2-1).

Boca, por su parte, logró imponerse en la Copa de la Liga 2022 y 2024 (1-0 y 3-2), la Liga Profesional 2022 (1-0) y el Torneo Clausura 2025 (2-0).

El único Superclásico de los últimos 10 que terminó en empate fue el correspondiente a la Copa de la Liga 2024, con un gol por lado.

Así salieron los últimos 10 Superclásicos entre River y Boca

Liga Profesional 2021: River 2 - 1 Boca

Copa de la Liga 2022: River 0 - 1 Boca

Liga Profesional 2022: Boca 1 - 0 River

Liga Profesional 2023: River 1 - 0 Boca

Copa de la Liga 2023: Boca 0 - 2 River

Copa de la Liga 2024: River 1 - 1 Boca

Copa de la Liga 2024 (cuartos de final): River 2 - 3 Boca

Liga Profesional 2024: Boca 0 - 1 River

Torneo Apertura 2025: River 2 - 1 Boca

Torneo Clausura 2025: Boca 2 - 0 River