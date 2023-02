Antes de recibir a Unión, Barracas presentó su cara nueva

"Estoy muy feliz de estar acá. Soy un delantero que se tira atrás, que busca el balón. Trato de mirar mucho a Julián Álvarez, es un referente en mi puesto, siempre trato de salir a buscar el balón", apuntó de movida.

Para luego, hablar de su posición: "Mientras sea para aportar al equipo, puedo jugar con un nueve de área. Fue inesperado todo, me gusta Barracas Central, cuando estuvo el interés no lo dudé, me siento muy cómodo".

En referencia a los objetivos, puntualizó: "Estoy tomando confianza con el grupo, esperemos que este año se nos den grandes cosas. Trataremos de sacar la mayoría de los puntos para ver si podemos pelear por ingresar a una copa internacional".