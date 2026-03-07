Dylan Greco firmó su primer contrato profesional en Unión

El delantero Dylan Greco selló su contrato con Unión, en la continuidad política de proteger el patrimonio. Otro salto profesional

Unión continúa avanzando con su política de consolidar y resguardar a los futbolistas surgidos de sus divisiones inferiores. En ese marco, el club confirmó a través de sus redes sociales que el delantero Dylan Greco firmó su primer contrato profesional.

El atacante, nacido en 2005, es uno de los jóvenes que el Tatengue sigue de cerca dentro de su estructura formativa y recientemente dejó atrás una etapa complicada desde lo físico. Greco venía de atravesar la recuperación tras una operación por rotura de ligamentos cruzados que lo mantuvo un tiempo alejado de las canchas.

El delantero Tatengue Dylan Greco firmó su primer contrato como profesional con la institución



La dirigencia no precisó oficialmente la duración del vínculo, aunque todo indica que estaría alineado con los contratos iniciales que la institución viene firmando con varios juveniles durante este año.

De esta manera, Unión sigue apostando a blindar a sus talentos formados en casa, una estrategia que busca fortalecer el patrimonio del club y proyectar a sus jóvenes futbolistas hacia el futuro del plantel profesional.