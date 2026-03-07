Uno Santa Fe | Ovación | Copa Túnel Subfluvial

Se viene la puesta en marcha de la Copa Túnel Subfluvial 2026

Con seis encuentros, el miércoles 11 se pondrá en marcha la segunda edición de la Copa Túnel Subfluvial, la cual afrontará la ida de los octavos de final

Ovación

Por Ovación

7 de marzo 2026 · 19:06hs
La Copa Túnel Subfluvial dará comienzo el próximo miércoles 11.

La Copa Túnel Subfluvial dará comienzo el próximo miércoles 11.

Se dio a conocer el fixture de la segunda edición de la Copa Túnel Subfluvial, evento organizado por la Liga Santafesina de Fútbol y la Liga Paranaense de Fútbol, que contará con premios en cada etapa del certamen. Se repartirá un total de 36 millones de pesos en premios, entre los 16 equipos participantes, y dará comienzo el próximo miércoles 11 de marzo.

Los octavos de final de la Copa Túnel Subfluvial

La competencia que une a la Liga Paranaense y la Liga Santafesina dará comienzo el próximo miércoles 11 de marzo, con los encuentros de ida correspondientes a los octavos de final. Cabe recordar que esta edición repartirá 36 millones de pesos en premios, lo que reafirma el prestigio y la importancia que viene ganando este certamen.

El torneo se disputará entre semana y en horario nocturno, con series eliminatorias a ida y vuelta hasta llegar a la gran final que consagrará al nuevo campeón. En caso de igualdad en el resultado global, las series se definirán mediante remates desde el punto penal...

Los octavos de final se jugarán el 11 y 25 de marzo; los cuartos de final el 9 y 23 de abril; las semifinales el 7 y 21 de mayo; mientras que las finales están programadas para el 4 y 18 de junio..

Programación octavos de final de ida de la Copa Túnel Subfluvial:

-Miércoles 11 de Marzo:

20.30 Belgrano vs. Nacional (Don Bosco)

20.30 Instituto vs. Unión de Santa Fe (Oro Verde)

20.30 La Salle Jobson vs. Patronato (en el predio LSF)

21 Independiente de Santo Tomé vs. Atlético Paraná (en Santo Tomé)

21 Universidad del Litoral vs. Don Bosco (en Colonia San José)

21.30 Gimnasia y Esgrima vs. Atlético Neuquén (en Ciudadela)

-Jueves 12 de Marzo:

20.30 Sportivo vs. Colón de Santa Fe (en Don Bosco)

-Sábado 14 de Marzo:

21 Oro Verde vs. Cosmos FC (Oro Verde).

Copa Túnel Subfluvial Liga Santafesina fixture
Noticias relacionadas
Italia, dirigida por el exPuma Gonzalo Quesada, le ganó por 23 a 18 a La Rosa en Roma.

Italia dio el batacazo al vencer a Inglaterra en el Seis Naciones

nicolas gonzalez, clave en el triunfo de atletico de madrid ante real sociedad

Nicolás González, clave en el triunfo de Atlético de Madrid ante Real Sociedad

Los Pumas pierden a Rubiolo por varios meses: sufrió una rotura de ligamentos.

Pedro Rubiolo sufrió una grave lesión y estará varios meses afuera

tras su paso fallido por colon, facundo sanchez jugara en libertad de san jeronimo norte

Tras su paso fallido por Colón, Facundo Sánchez jugará en Libertad de San Jerónimo Norte

Lo último

Caso Diego Román: empieza el juicio con dos imputados y más de 90 testigos

Caso Diego Román: empieza el juicio con dos imputados y más de 90 testigos

Advierten que en Argentina cada generación joven muestra mayor deterioro mental que la anterior: los factores claves

Advierten que en Argentina cada generación joven muestra mayor deterioro mental que la anterior: los factores claves

Juventus goleó a Pisa y sueña con la clasificación a la Champions League

Juventus goleó a Pisa y sueña con la clasificación a la Champions League

Último Momento
Caso Diego Román: empieza el juicio con dos imputados y más de 90 testigos

Caso Diego Román: empieza el juicio con dos imputados y más de 90 testigos

Advierten que en Argentina cada generación joven muestra mayor deterioro mental que la anterior: los factores claves

Advierten que en Argentina cada generación joven muestra mayor deterioro mental que la anterior: los factores claves

Juventus goleó a Pisa y sueña con la clasificación a la Champions League

Juventus goleó a Pisa y sueña con la clasificación a la Champions League

Se viene la puesta en marcha de la Copa Túnel Subfluvial 2026

Se viene la puesta en marcha de la Copa Túnel Subfluvial 2026

Italia dio el batacazo al vencer a Inglaterra en el Seis Naciones

Italia dio el batacazo al vencer a Inglaterra en el Seis Naciones

Ovación
Con tres jugadores de Colón, la Selección Sub 17 de Ascenso vuelve a entrenar en Ezeiza

Con tres jugadores de Colón, la Selección Sub 17 de Ascenso vuelve a entrenar en Ezeiza

Tras su paso fallido por Colón, Facundo Sánchez jugará en Libertad de San Jerónimo Norte

Tras su paso fallido por Colón, Facundo Sánchez jugará en Libertad de San Jerónimo Norte

Dylan Greco firmó su primer contrato profesional en Unión

Dylan Greco firmó su primer contrato profesional en Unión

Se viene la puesta en marcha de la Copa Túnel Subfluvial 2026

Se viene la puesta en marcha de la Copa Túnel Subfluvial 2026

Lo que le queda a Colón en el mano a mano con Huracán Las Heras para sellar la permanencia

Lo que le queda a Colón en el mano a mano con Huracán Las Heras para sellar la permanencia

Policiales
Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Tirame, apretá el gatillo: el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

"Tirame, apretá el gatillo": el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

Escenario
El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe