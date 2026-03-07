Se viene la puesta en marcha de la Copa Túnel Subfluvial 2026

Con seis encuentros, el miércoles 11 se pondrá en marcha la segunda edición de la Copa Túnel Subfluvial, la cual afrontará la ida de los octavos de final

Se dio a conocer el fixture de la segunda edición de la Copa Túnel Subfluvial , evento organizado por la Liga Santafesina de Fútbol y la Liga Paranaense de Fútbol, que contará con premios en cada etapa del certamen. Se repartirá un total de 36 millones de pesos en premios, entre los 16 equipos participantes, y dará comienzo el próximo miércoles 11 de marzo.

La competencia que une a la Liga Paranaense y la Liga Santafesina dará comienzo el próximo miércoles 11 de marzo, con los encuentros de ida correspondientes a los octavos de final. Cabe recordar que esta edición repartirá 36 millones de pesos en premios, lo que reafirma el prestigio y la importancia que viene ganando este certamen.

El torneo se disputará entre semana y en horario nocturno, con series eliminatorias a ida y vuelta hasta llegar a la gran final que consagrará al nuevo campeón. En caso de igualdad en el resultado global, las series se definirán mediante remates desde el punto penal...

Los octavos de final se jugarán el 11 y 25 de marzo; los cuartos de final el 9 y 23 de abril; las semifinales el 7 y 21 de mayo; mientras que las finales están programadas para el 4 y 18 de junio..

Programación octavos de final de ida de la Copa Túnel Subfluvial:

-Miércoles 11 de Marzo:

20.30 Belgrano vs. Nacional (Don Bosco)

20.30 Instituto vs. Unión de Santa Fe (Oro Verde)

20.30 La Salle Jobson vs. Patronato (en el predio LSF)

21 Independiente de Santo Tomé vs. Atlético Paraná (en Santo Tomé)

21 Universidad del Litoral vs. Don Bosco (en Colonia San José)

21.30 Gimnasia y Esgrima vs. Atlético Neuquén (en Ciudadela)

-Jueves 12 de Marzo:

20.30 Sportivo vs. Colón de Santa Fe (en Don Bosco)

-Sábado 14 de Marzo:

21 Oro Verde vs. Cosmos FC (Oro Verde).