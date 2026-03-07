Caso Diego Román: empieza el juicio con dos imputados y más de 90 testigos

El proceso buscará esclarecer qué ocurrió con el niño de 12 años encontrado muerto en un descampado de Recreo en 2019

A casi seis años del hecho que conmocionó a la ciudad de Recreo , la Justicia iniciará el juicio por la muerte de Diego Román , el niño de 12 años que fue encontrado sin vida en un descampado en julio de 2019.

El debate comenzará el 27 de marzo en los tribunales de la ciudad de Santa Fe y estará a cargo de un tribunal unipersonal presidido por el juez Pablo Busaniche .

Durante el proceso, el magistrado analizará las pruebas presentadas por el fiscal Andrés Marchi y por las abogadas querellantes del Centro de Asistencia Judicial, Lucrecia Fernández y Vanina Frutero, quienes representan al padre del menor.

Los acusados por la muerte de Diego Román

En el banquillo de los acusados estarán Iván Mercado Reyes y Norma Vega, quienes llegan al juicio en libertad. Ambos están imputados como coautores del delito de homicidio con dolo eventual y son defendidos por el abogado Néstor Pereyra.

Según la acusación de la Fiscalía, los imputados conocían la “potencialidad agresiva y lesiva” de los aproximadamente diez perros que estaban bajo su cuidado.

La investigación sostiene que esos animales habrían atacado a Diego Román entre el 3 y el 4 de julio de 2019 en un descampado ubicado en el límite entre un campo propiedad de Mercado Reyes y un predio rural cercano al barrio Comunal 3 de Recreo.

Por este motivo, Fiscalía y querella anticiparon que solicitarán condenas de hasta 10 años de prisión para Mercado Reyes y 8 años para Vega.

De manera subsidiaria, en caso de que el tribunal no comparta la figura de homicidio con dolo eventual, también impulsan una condena por homicidio culposo, con penas de 5 y 4 años de prisión respectivamente.

El juicio tendrá más de 90 testigos

Para el debate oral están citados 91 testigos, entre ellos peritos, especialistas y policías que participaron de la investigación.

Entre los convocados figuran el ex titular del Cuerpo Médico Forense de Santa Fe, Pascual Pimpinella, y el médico forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Alejandro Félix Rullan Corna, quien intervino en la segunda autopsia realizada al cuerpo del niño.

También declararán expertos en comportamiento animal, veterinarios, agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) y personas del entorno cercano de Diego Román.

De acuerdo con la investigación, la jauría estaba integrada por perros de distintas razas que estaban bajo el cuidado de los acusados, entre ellos un Rottweiler llamado “Tronco”, varios bóxer llamados “Jackson”, “Dorotea” y “Malevo”, además de otros perros mestizos.

Los estudios forenses determinaron que el niño sufrió múltiples lesiones punzantes, desgarradoras y excoriativas, que provocaron una hemorragia externa, señalada como la causa directa de la muerte en el descampado.

Una querella sostiene que el crimen fue cometido por personas

El juicio tendrá una particularidad: una de las querellas del caso no participará del debate porque sostiene una hipótesis distinta a la de la Fiscalía.

Se trata del abogado Dionisio Ayala, representante de la madre del niño, quien sostiene que la muerte de Diego Román no fue provocada por perros sino por personas.

Según esa postura, el crimen habría sido cometido por humanos y no por una jauría, una teoría que durante años motivó marchas de silencio y movilizaciones en la ciudad de Recreo para exigir justicia.

A casi seis años del hecho, el inicio del juicio por el caso Diego Román vuelve a colocar la causa en el centro de la escena judicial y social, en medio de interrogantes que aún persisten entre familiares y vecinos sobre lo ocurrido aquella noche de julio de 2019.