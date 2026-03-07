Uno Santa Fe | Ovación | Colón

Tras su paso fallido por Colón, Facundo Sánchez jugará en Libertad de San Jerónimo Norte

Tras su paso por Colón y a los 36 años, el lateral Facundo Sánchez fue confirmado como incorporación de Libertad de San Jerónimo Norte

7 de marzo 2026 · 17:46hs
Tras su paso fallido por Colón, Facundo Sánchez jugará en Libertad de San Jerónimo Norte

Después de su etapa en Colón, Facundo Sánchez definió su futuro y continuará su carrera en Libertad de San Jerónimo Norte. El club valesano oficializó su incorporación en las últimas horas a través de sus redes sociales.

El lateral derecho, de 36 años, deja atrás su último paso por el Sabalero, donde formó parte del plantel que disputó la pasada temporada de la Primera Nacional. Tras no alcanzar el objetivo deportivo, fue uno de los primeros futbolistas en rescindir su contrato.

Facundo Sánchez se olvida de Colón y encontró nuevo club

Ahora, Sánchez opta por un nuevo desafío lejos de las principales categorías del fútbol argentino. La llegada a Libertad le permitirá seguir compitiendo, aunque en un contexto de menor presión y exigencia.

Se trata de un movimiento que también marca una etapa distinta en la carrera del marcador volante, quien encara lo que podría ser uno de los últimos tramos de su trayectoria dentro de la cancha.

De esta manera, el experimentado lateral buscará aportar su experiencia en el equipo de San Jerónimo Norte, mientras disfruta de un cierre de carrera con un perfil más tranquilo dentro del fútbol regional.

