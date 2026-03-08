Colapinto terminó 14° en el GP de Australia y Russell se quedó con el triunfo

Franco Colapinto perdió varias posiciones por esquivar a un rival en la largada y además sufrió una penalización en el GP de Australia de Fórmula 1.

El argentino Franco Colapinto cerró su primera carrera de la temporada 2026 de la Fórmula 1 con un 14° puesto en el Gran Premio de Australia, competencia que abrió el calendario mundial y que tuvo como ganador al británico George Russell con Mercedes.

La carrera disputada en Melbourne marcó el inicio de un campeonato muy especial para el automovilismo argentino, ya que Colapinto se convirtió en el primer piloto nacional en iniciar una temporada completa como titular en la máxima categoría en 25 años, desde la participación de Gastón Mazzacane en 2001.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2030515578104946850&partner=&hide_thread=false GEORGE RUSSELL WINS IN MELBOURNE!



An incredibly strong drive from the Mercedes driver to lead home a 1-2 for the team #F1 #AusGP pic.twitter.com/8rHtSsFREe — Formula 1 (@F1) March 8, 2026

El triunfo quedó en manos de Russell, quien había logrado la pole position y dominó la prueba con el equipo Mercedes-Benz. Detrás suyo finalizaron su compañero de escudería, el italiano Andrea Kimi Antonelli, mientras que el podio lo completó el monegasco Charles Leclerc con Ferrari.

Un debut condicionado por una sanción para Franco Colapinto

La competencia comenzó con complicaciones para Colapinto, que había largado 16° con su monoplaza del equipo Alpine F1 Team. Durante la vuelta de formación, los comisarios detectaron que la escudería de Enstone no respetó el procedimiento de largada, lo que derivó en una penalización de stop & go que obligó al argentino a pasar por boxes y lo relegó hasta el fondo del pelotón.

Apenas iniciada la carrera también debió sortear un momento crítico cuando el Haas del neozelandés Liam Lawson arrancó con lentitud. Colapinto tuvo que modificar su trayectoria para evitar el impacto y pasó milimétricamente entre el auto rival y el muro de boxes, en una maniobra que pudo haber terminado en abandono.

Estrategia y remontada en Melbourne

A partir de allí el piloto de Pilar se enfocó en completar la prueba con una estrategia conservadora. Durante gran parte de la carrera utilizó neumáticos duros, con los que recorrió 47 de las 58 vueltas del circuito australiano. En el tramo final realizó una nueva parada para colocar gomas blandas y completar la competencia.

En el medio de la carrera, Colapinto también reportó una pérdida de potencia, lo que obligó al equipo a pedirle que administrara el ritmo y el consumo de neumáticos para llegar hasta el final.

Finalmente cruzó la meta en el 14° lugar, a dos vueltas del ganador, en una carrera que tuvo varios abandonos, entre ellos los de Fernando Alonso, Valtteri Bottas, Isack Hadjar y Nico Hülkenberg.

El compañero de equipo del argentino, el francés Pierre Gasly, finalizó 10° y sumó el primer punto para Alpine en el campeonato.

Un inicio histórico para el automovilismo argentino

Más allá del resultado final, la carrera dejó sensaciones positivas para Colapinto. El argentino completó una competencia exigente, evitó errores en pista y logró recuperar posiciones luego de una sanción que condicionó su estrategia desde el inicio.

El campeonato continuará el próximo fin de semana con el Gran Premio de China, segunda fecha del calendario, antes de la tercera cita que se disputará a fin de mes en el Gran Premio de Japón.

Para Colapinto, la temporada recién empieza y cada carrera será una nueva oportunidad para seguir escribiendo su historia en la Fórmula 1.