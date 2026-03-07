Juventus goleó a Pisa y sueña con la clasificación a la Champions League

Uno Santa Fe | Ovación | Juventus

7 de marzo 2026 · 19:48hs
Juventus venció 4-0 a Pisa, en condición de local, por la fecha 28 de la Serie A de Italia que lo tiene en el sexto lugar con 50 puntos, a uno de los puestos de Champions League. El equipo de Luciano Spalletti llegó a este encuentro tras empatar 3-3 con Roma el pasado domingo.

Tras un primer tiempo parejo en el Allianz Stadium de Turín, la Juventus abrió el marcador recién a lo 9 minutos del complemento con el gol de Andrea Cambiasso. En la medialuna del área, el portugués Francisco Conceicao metió un pase en cortada a la derecha para el turco Kenan Yildiz que centró la pelota por encima del arquero brasileño Nicolas y el mediocampista Cambiasso, en soledad, cabeceó y puso el 1-0.

A los 20 minutos, el francés Marcus Thuram amplió la ventaja, capturando el rebote tras un potente remate de Manuel Locatelli al palo derecho del arquero Nicolas.

La goleada la cerró el turco Yildiz a los 30 minutos con su octavo gol en esta edición de la Serie A. Tras una perdida en la mitad de la cancha del chileno ex Independiente, Felipe Loyola, la pelota le llegó a la derecha al portugués Conceicao que, en el vértice del área, recortó para adentro y tocó para Yildiz que la paró, se sacó de encima una marca y remató cruzado, marcando el 3-0.

En la última jugada del encuentro, el marfileño Jeremie Boga anotó el 4-0 definitivo para la Juventus. En un contragolpe letal, el mediocampista Locatelli metió un gran pase entre líneas para Boga que quedó mano a mano con el arquero Nicolas, se la punteó por su izquierda y cerró la goleada.

Con este resultado, el equipo de Spalletti quedó en el sexto lugar de la Serie A, en puesto de UEFA Conference League, a un punto de la Roma -último puesto para la Champions League- que el domingo visitará al Genoa.

La jornada de sábado en el fútbol italiano comenzó con la victoria 2-1 del Como, con los argentinos Máximo Perrone y Nicolás Paz como titulares, sobre el Cagliari en el Unipol Domus. Por su parte, el Atalanta empató 2-2 con el Udinese en el Gewiss stadium.

