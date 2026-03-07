Uno Santa Fe | Colón | Colón

Con tres jugadores de Colón, la Selección Sub 17 de Ascenso vuelve a entrenar en Ezeiza

Los jugador de Colón, Santino González, Gabriel Lovato y Valentino Albornoz, integran la Selección Sub 17 de Ascenso pensando en los Juegos Suramericanos

Ovación

Por Ovación

7 de marzo 2026 · 18:19hs
Con tres jugadores de Colón, la Selección Sub 17 de Ascenso vuelve a entrenar en Ezeiza

Prensa AFA

La Selección Argentina Sub 17 de Ascenso retomará los entrenamientos en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza y lo hará con tre juveniles de Colón, quienes fueron citados por Claudio Gugnali desde el próximo martes para formar parte de las tareas.

• LEER MÁS: Colón analiza intimar a Platense por la cuantiosa deuda de Picco

Colón tiene tres pibes en la Selección Sub 17 de Ascenso

Los futbolistas convocados del club rojinegro son Santino González, Gabriel Lovato y Valentino Albornoz, quienes integran la nómina de jugadores que comenzarán con la preparación de cara a los próximos compromisos internacionales.

• LEER MÁS: La única duda que tendría Medrán en Colón para jugar contra Acassuso

El seleccionado tiene como principal objetivo los Juegos Suramericanos, que se desarrollarán del 12 al 25 de abril en Panamá. Por eso, el cuerpo técnico apunta a seguir consolidando el grupo y observar de cerca a los jóvenes talentos de los clubes del ascenso.

image
Colón tiene tres pibes en la Selección Sub 17 de Ascenso.

Colón tiene tres pibes en la Selección Sub 17 de Ascenso.

En el caso de Colón, la convocatoria vuelve a poner en valor el trabajo de sus divisiones inferiores. Entre los citados aparece Gabriel Lovato, quien días atrás firmó su primer contrato profesional con la institución.

• LEER MÁS: Colón alista el estreno de su nueva camiseta para la Primera Nacional

De esta manera, el Sabalero tendrá tres representantes en una nueva etapa de entrenamientos del combinado nacional juvenil, que buscará llegar de la mejor manera al certamen continental.

Colón Selección Gabriel Lovato
Noticias relacionadas
Colón cayó ante Comunicaciones y cortó su racha positiva.

Colón cayó ante Comunicaciones y cortó su racha positiva

medran busca al reemplazante de marcioni en colon para jugar contra acassuso

Medrán busca al reemplazante de Marcioni en Colón para jugar contra Acassuso

El Pulga tendrá su partido despedida con la camiseta de Colón el 7 de junio en el Brigadier López.

El Pulga cuelga los botines y en junio se despide con la camiseta de Colón

Conrado Ibarra se mostró feliz por el presente suyo y de Colón.

"Hay otra energía en Colón, el equipo está unido y nos hicimos fuertes"

Lo último

Juventus goleó a Pisa y sueña con la clasificación a la Champions League

Juventus goleó a Pisa y sueña con la clasificación a la Champions League

Se viene la puesta en marcha de la Copa Túnel Subfluvial 2026

Se viene la puesta en marcha de la Copa Túnel Subfluvial 2026

Italia dio el batacazo al vencer a Inglaterra en el Seis Naciones

Italia dio el batacazo al vencer a Inglaterra en el Seis Naciones

Último Momento
Juventus goleó a Pisa y sueña con la clasificación a la Champions League

Juventus goleó a Pisa y sueña con la clasificación a la Champions League

Se viene la puesta en marcha de la Copa Túnel Subfluvial 2026

Se viene la puesta en marcha de la Copa Túnel Subfluvial 2026

Italia dio el batacazo al vencer a Inglaterra en el Seis Naciones

Italia dio el batacazo al vencer a Inglaterra en el Seis Naciones

Pánico en La Rioja y Córdoba: se registró un sismo de 5 grados de intensidad

Pánico en La Rioja y Córdoba: se registró un sismo de 5 grados de intensidad

Con tres jugadores de Colón, la Selección Sub 17 de Ascenso vuelve a entrenar en Ezeiza

Con tres jugadores de Colón, la Selección Sub 17 de Ascenso vuelve a entrenar en Ezeiza

Ovación
Con tres jugadores de Colón, la Selección Sub 17 de Ascenso vuelve a entrenar en Ezeiza

Con tres jugadores de Colón, la Selección Sub 17 de Ascenso vuelve a entrenar en Ezeiza

Tras su paso fallido por Colón, Facundo Sánchez jugará en Libertad de San Jerónimo Norte

Tras su paso fallido por Colón, Facundo Sánchez jugará en Libertad de San Jerónimo Norte

Dylan Greco firmó su primer contrato profesional en Unión

Dylan Greco firmó su primer contrato profesional en Unión

Se viene la puesta en marcha de la Copa Túnel Subfluvial 2026

Se viene la puesta en marcha de la Copa Túnel Subfluvial 2026

Lo que le queda a Colón en el mano a mano con Huracán Las Heras para sellar la permanencia

Lo que le queda a Colón en el mano a mano con Huracán Las Heras para sellar la permanencia

Policiales
Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Tirame, apretá el gatillo: el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

"Tirame, apretá el gatillo": el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

San Javier: múltiples allanamientos dejaron 15 vendedores de droga aprehendidos y estupefacientes secuestrados

San Javier: múltiples allanamientos dejaron 15 vendedores de droga aprehendidos y estupefacientes secuestrados

Escenario
El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe