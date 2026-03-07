Con tres jugadores de Colón, la Selección Sub 17 de Ascenso vuelve a entrenar en Ezeiza

Los jugador de Colón, Santino González, Gabriel Lovato y Valentino Albornoz, integran la Selección Sub 17 de Ascenso pensando en los Juegos Suramericanos

La Selección Argentina Sub 17 de Ascenso retomará los entrenamientos en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza y lo hará con tre juveniles de Colón , quienes fueron citados por Claudio Gugnali desde el próximo martes para formar parte de las tareas.

Colón tiene tres pibes en la Selección Sub 17 de Ascenso

Los futbolistas convocados del club rojinegro son Santino González, Gabriel Lovato y Valentino Albornoz, quienes integran la nómina de jugadores que comenzarán con la preparación de cara a los próximos compromisos internacionales.

El seleccionado tiene como principal objetivo los Juegos Suramericanos, que se desarrollarán del 12 al 25 de abril en Panamá. Por eso, el cuerpo técnico apunta a seguir consolidando el grupo y observar de cerca a los jóvenes talentos de los clubes del ascenso.

En el caso de Colón, la convocatoria vuelve a poner en valor el trabajo de sus divisiones inferiores. Entre los citados aparece Gabriel Lovato, quien días atrás firmó su primer contrato profesional con la institución.

De esta manera, el Sabalero tendrá tres representantes en una nueva etapa de entrenamientos del combinado nacional juvenil, que buscará llegar de la mejor manera al certamen continental.