Arabia Saudita recompensó a sus jugadores por clasificar a otra Mundial

Los jugadores de la Selección de Arabia Saudita recibieron 1 millón de dólares por la clasificación al próximo Mundial

Los jugadores de la Selección de Arabia Saudita recibieron 1 millón de dólares por la clasificación a la próxima edición del Mundial . El gobierno premió a los futbolistas que realizaron un fuerte esfuerzo para clasificar a la próxima cita por séptima vez.

El premio de un millón de dólares no solo reconoce el esfuerzo físico y táctico de los jugadores durante la igualdad sin goles ante Irak, sino también destaca el espíritu colectivo que permitió a Arabia Saudita superar a rivales clave en las Eliminatorias.

Más allá del incentivo económico, el gesto refleja la importancia que el país le otorga al fútbol como símbolo de identidad y orgullo nacional, generando entusiasmo entre los hinchas y consolidando la pasión por el deporte en todo el reino.

Ahora, con la mirada puesta en el Mundial, los saudíes no solo aspiran a igualar su mejor actuación de 1994, sino a dejar una marca más profunda en la historia del torneo. La preparación será intensa, con amistosos estratégicos y análisis exhaustivos de rivales, en busca de que la disciplina, la táctica y la entrega que los llevaron hasta Qatar se traduzcan en resultados que trasciendan más allá del simple paso por la fase de grupos.

Los jugadores de Arabia Saudita que cobraron 1.000.000 de dólares

El último 11 titular: Nawaf Al-Aqidi; Saud Abdulhamid, Jehad Thakri, Hassan Tambakti, Ayman Yahya, Nasser Al-Dawsari, Abdullah Al-Khaibari, Saleh Aboulshamat, Musab Al-Juwayr, Salem Al-Dawsari y Firas Al-Buraikan.

Los suplentes: Abdulelah Al-Amri, Saleh Al-Shehri, Nawaf Boushal, Saad Al Mosa, Abdullah Al-Hamdan, Ali Majrashi, Ziyad Al-Johani, Moteb Al-Harbi, Marwan Al-Sahafi, Abdulrahman Al-Sanbi, Mohammed Al Yami y Ali Al-Hassan.