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Argentina lidera el uso de QR en América Latina: cuál es el desafío para las empresas

16 de julio 2026 · 00:41hs
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Argentina lidera el uso de QR en América Latina: cuál es el desafío para las empresas

Los pagos con código QR ya forman parte de la rutina de millones de argentinos y lideran en la región. Así lo refleja el Global Payments Report 2026, elaborado por Global Payments y Worldpay, que analizó las tendencias de medios de pago en 42 países.

Uno de los datos más relevantes del informe es el nivel de adopción del QR en Argentina: el 84% de los encuestados aseguró utilizar habitualmente códigos QR para pagar con smartphones en comercios físicos, el porcentaje más alto de América Latina.

De esta manera, Argentina supera a Brasil, Perú y Colombia en el uso de este medio de pago. El estudio atribuye este crecimiento, entre otros factores, a la expansión de las billeteras virtuales y a la interoperabilidad impulsada por el sistema financiero local.

Los datos indican que los usuarios ya eligieron cómo quieren pagar, pero organizaciones y empresas enfrentan un nuevo desafío: gestionar y conciliar correctamente cada uno de esos cobros.

Cobrar ya no alcanza: más pagos, más gestión

El crecimiento de los pagos recibidos que se evidencian en los últimos datos incrementa el volumen de operaciones que las entidades deben administrar. Para clubes, instituciones educativas, municipios, organizaciones y empresas, el desafío ya no es solo cobrar con QR, sino identificar cada pago, conciliarlo correctamente y mantener la recaudación actualizada de forma ágil, evitando las tareas manuales.

En este marco, ofrecer QR como medio de pago es fundamental, pero ya no alcanza para potenciar al máximo la recaudación. El verdadero diferencial está en disponer de herramientas que automaticen la conciliación de los cobros y conviertan cada transacción en información valiosa para la toma de decisiones.

Frente a este escenario, es importante tener en cuenta que plataformas como Pago TIC ofrecen QR interoperable con conciliación automática. Esta solución permite que los pagadores utilicen la billetera o aplicación de su preferencia mientras las entidades reciben los datos centralizados en una única plataforma digital.

Con la conciliación automática, cada pago se vincula a su concepto correspondiente sin intervención manual ni procesos complejos, se reducen errores, se eliminan tareas repetitivas y se accede a la información en tiempo real sobre la recaudación. Los equipos pueden optimizar su gestión y dedicar menos tiempo a procesos administrativos para centrarse en actividades estratégicas.

La tendencia indica que el QR seguirá siendo uno de los protagonistas en la evolución de los pagos digitales. Pero, detrás de cada pago exitoso, hay una tarea igual de importante: que esa operación quede correctamente identificada y disponible para la gestión. En ese recorrido, la conciliación automática es el puente que transforma cada transacción en información útil.

Si te interesa sumar QR interoperable, ingresá a pagotic.com

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