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Mosqueira vuelve a Unión: los detalles de la operación con Talleres

Unión cerró la incorporación del volante central, quien volverá al club a préstamo por un año y medio. La negociación se dio en el marco de la venta del 50% del pase de Valentín Fascendini a Talleres y busca cubrir las bajas de Profini y Pittón.

Ovación

Por Ovación

16 de julio 2026 · 11:13hs
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Mosqueira vuelve a Unión: los detalles de la operación con Talleres

Unión terminó de cerrar una de las operaciones más importantes de este mercado de pases. En el marco de la transferencia de Valentín Fascendini a Talleres, el Tatengue acordó el regreso de Joaquín Mosqueira, quien llegará a préstamo por 18 meses para reforzar el mediocampo de Leonardo Madelón.

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El acuerdo contempla que Talleres adquiera el 50% del pase de Fascendini, mientras que el volante surgido en las inferiores rojiblancas volverá a Santa Fe como parte de la negociación. Una vez superada la revisión médica, Fascendini firmará contrato con la "T" hasta diciembre de 2030, mientras que Mosqueira iniciará su segundo ciclo en el club donde se formó.

El reemplazo que necesitaba Madelón en Unión

La llegada de Mosqueira responde a una necesidad concreta del cuerpo técnico. Unión perdió en este mercado a Rafael Profini, transferido al fútbol ucraniano, y también quedó a un paso de despedirse de Mauro Pittón, quien continuará su carrera en el Tenerife de España.

Con ese panorama, el mediocampo había quedado diezmado y la dirigencia aceleró las gestiones para sumar un futbolista que conociera el club y no necesitara período de adaptación.

Mosqueira cumple con ese perfil. A sus 22 años, regresa con experiencia en Primera División y después de haber sumado rodaje tanto en Unión como en Talleres y Tigre.

Un regreso con cuentas pendientes en Unión

El volante debutó en la Primera de Unión y poco a poco fue ganándose un lugar en el equipo. Entre 2023 y 2024 disputó 47 partidos oficiales, convirtió tres goles y aportó una asistencia, mostrando personalidad para ocupar el puesto de volante central.

Su mejor temporada fue la de 2024, cuando jugó 35 encuentros, marcó tres tantos y se consolidó como una de las revelaciones del plantel tatengue.

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Ese rendimiento despertó el interés de Talleres, que apostó por su incorporación. Sin embargo, en Córdoba no logró continuidad. Durante 2025 apenas sumó 22 partidos entre todas las competencias, muchos de ellos ingresando desde el banco, mientras que en el primer semestre de 2026 pasó a Tigre, donde también contó con escasos minutos.

En el Matador disputó solamente nueve encuentros oficiales, entre el Torneo Apertura, la Copa Sudamericana y la Copa Argentina, acumulando poco más de un centenar de minutos, aunque alcanzó a registrar una asistencia en el certamen continental.

Una oportunidad para relanzar su carrera

El regreso a Santa Fe aparece como una oportunidad ideal para que Mosqueira vuelva a tener protagonismo. Leonardo Madelón considera que puede convertirse en una pieza importante dentro de un plantel que sufrirá una profunda renovación y que tendrá una fuerte presencia de futbolistas surgidos de las divisiones inferiores.

Además, el entrenador valora su conocimiento del club, su despliegue físico y su capacidad para jugar como volante central o interior, características que le permitirán competir por un lugar en un sector donde Unión necesitaba incorporar variantes de manera urgente.

Mercado con renovación y apuesta al futuro

Con las llegadas de Ignacio Malcorra y ahora Joaquín Mosqueira, Unión comienza a darle forma al plantel que afrontará la segunda parte de la temporada.

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Mientras Malcorra aportará jerarquía, experiencia y conducción en la mitad de la cancha, Mosqueira llega para rejuvenecer el mediocampo y cubrir dos bajas sensibles, en una operación que también le permitió al club concretar una importante transferencia con la venta del 50% de la ficha de Valentín Fascendini a Talleres.

De esta manera, el Tatengue sigue rearmando su plantel con un objetivo claro: combinar experiencia y juventud para afrontar un semestre en el que buscará recuperar protagonismo bajo la conducción de Leonardo Madelón.

Unión Mosqueira Talleres
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