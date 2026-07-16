Unión tendría en carpeta a un volante ofensivo de Estudiantes de Río Cuarto

La dirigencia de Unión continúa activa en el mercado de pases y se menciona que uno de los apuntados sería un enganche que juega en el club cordobés

Tomás González, enganche de Estudiantes de Río Cuarto estaría en el radar de Unión.

Teniendo en cuenta que fueron muchos más los futbolistas que se fueron que los que llegaron, la dirigencia de Unión apunta a reforzar el plantel y la intención es sumar al menos siete refuerzos.

Por el momento se sumaron Mauro Luna Diale e Ignacio Malcorra. Pero además están al caer Joaquín Mosqueira y Juan de Dios Pintado.

Así las cosas, se pretende sumar un lateral izquierdo, un volante central y un delantero. Aunque no hay que descartar que se vaya a buscar un enganche o media punta.

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Según lo informado por Radio Gol 96.7, el jugador que estaría en la mira de Unión es Tomás González, quien juega en Estudiantes de Río Cuarto.

Se trata de un enganche de 27 años que viene siendo titular con la camiseta del León y que fue clave en la campaña del 2025 que terminó con el ascenso a Primera División.