Uno Santa Fe | Unión | Unión

La salida del capitán de Unión: Mauro Pittón viajó a España para jugar en Tenerife

En las últimas horas, Mauro Pittón emprendió el viaje con destino a España para sumarse a Tenerife. Firmará contrato por dos temporadas

Ovación

Por Ovación

16 de julio 2026 · 10:58hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Mauro Pittón viajó a España para ser refuerzo de Tenerife.

Prensa Unión

Mauro Pittón viajó a España para ser refuerzo de Tenerife.

Quien puede dudar que Unión pierde a un referente con la salida de Mauro Pittón. El volante de 31 años era el capitán del equipo y con la camiseta rojiblanca disputó 221 partidos, marcando nueve goles y brindando 11 asistencias.

Mauro Pittón viajó a España

Las estadísticas dan cuenta de que Pittón surgido de las inferiores rojiblancas se consolidó como un jugador muy importante a lo largo de los distintos ciclos.

Eso le permitió en su momento ser transferido a San Lorenzo y posteriormente a Vélez. Luego retornó a Unión a comienzos del 2021, pero en el final de ese año volvió a emigrar.

LEER MÁS: Malcorra: "Muy feliz por volver a Unión, es algo que deseaba desde hace mucho tiempo"

Así las cosas, su carrera continuó en Arsenal y Central Córdoba, pero a mediados del 2024 y pese a tener una oferta más importante en lo económico por parte de Belgrano, la rechazó para volver a Unión.

Por ello, ante la oferta del Tenerife, la dirigencia de Unión le facilitó la salida para cumplir el sueño de jugar en el fútbol europeo. Y este miércoles, Mauro Pittón viajó con destino a España para sumarse al Tenerife. El volante firmará contrato por dos temporadas.

Unión Mauro Pittón España
Noticias relacionadas
mosqueira vuelve a union: los detalles de la operacion con talleres

Mosqueira vuelve a Unión: los detalles de la operación con Talleres

Ignacio Malcorra expresó su alegría por volver a Unión.

Malcorra: "Muy feliz por volver a Unión, es algo que deseaba desde hace mucho tiempo"

triunfo del equipo titular de union en el amistoso frente a rosario central

Triunfo del equipo titular de Unión en el amistoso frente a Rosario Central

marcelo estigarribia sigue en boxes y union mira de reojo el mercado

Marcelo Estigarribia sigue en boxes y Unión mira de reojo el mercado

Lo último

Colón y Ferro, cara a cara: el duelo de los candidatos que puede marcar el rumbo de la Zona A

Colón y Ferro, cara a cara: el duelo de los candidatos que puede marcar el rumbo de la Zona A

Checho Basile encabeza un Concejo de diálogo y agenda común: autonomía, cercanía y gestión institucional

Checho Basile encabeza un Concejo de diálogo y agenda común: autonomía, cercanía y gestión institucional

Amsafé reclamó recuperar el poder adquisitivo, volvió a pedir una cláusula de actualización automática y espera una oferta el martes

Amsafé reclamó recuperar el poder adquisitivo, volvió a pedir una cláusula de actualización automática y espera una oferta el martes

Último Momento
Colón y Ferro, cara a cara: el duelo de los candidatos que puede marcar el rumbo de la Zona A

Colón y Ferro, cara a cara: el duelo de los candidatos que puede marcar el rumbo de la Zona A

Checho Basile encabeza un Concejo de diálogo y agenda común: autonomía, cercanía y gestión institucional

Checho Basile encabeza un Concejo de diálogo y agenda común: autonomía, cercanía y gestión institucional

Amsafé reclamó recuperar el poder adquisitivo, volvió a pedir una cláusula de actualización automática y espera una oferta el martes

Amsafé reclamó recuperar el poder adquisitivo, volvió a pedir una cláusula de actualización automática y espera una oferta el martes

Paritaria Central: sin oferta del Gobierno, ATE y UPCN valoraron la política salarial del primer semestre y volverán a reunirse el martes

Paritaria Central: sin oferta del Gobierno, ATE y UPCN valoraron la política salarial del primer semestre y volverán a reunirse el martes

A qué sanción se expone la AFA por la bandera de Malvinas

A qué sanción se expone la AFA por la bandera de Malvinas

Ovación
Argentina recuperó el primer puesto del ranking FIFA

Argentina recuperó el primer puesto del ranking FIFA

Argentina vs. España: las cifras que hay que pagar para conseguir una entrada para la final

Argentina vs. España: las cifras que hay que pagar para conseguir una entrada para la final

Alarma en España: Lamine Yamal no entrenó y encendió las dudas para la final ante Argentina

Alarma en España: Lamine Yamal no entrenó y encendió las dudas para la final ante Argentina

Reino Unido pide a la FIFA investigar a Argentina por la bandera de las Islas Malvinas

Reino Unido pide a la FIFA investigar a Argentina por la bandera de las Islas Malvinas

La impresionante estadística de la Selección Argentina con Lionel Scaloni a la cabeza

La impresionante estadística de la Selección Argentina con Lionel Scaloni a la cabeza

Policiales
Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Escenario
Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

14 de Julio: la Alianza Francesa de Santa Fe celebra los valores de la Revolución Francesa y renueva su compromiso con la comunidad

14 de Julio: la Alianza Francesa de Santa Fe celebra los valores de la Revolución Francesa y renueva su compromiso con la comunidad

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Noche de salsa en Demos: Plynkys Son y Artistas Invitados

Noche de salsa en Demos: Plynky's Son y Artistas Invitados