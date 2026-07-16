La salida del capitán de Unión: Mauro Pittón viajó a España para jugar en Tenerife

En las últimas horas, Mauro Pittón emprendió el viaje con destino a España para sumarse a Tenerife. Firmará contrato por dos temporadas

Quien puede dudar que Unión pierde a un referente con la salida de Mauro Pittón . El volante de 31 años era el capitán del equipo y con la camiseta rojiblanca disputó 221 partidos, marcando nueve goles y brindando 11 asistencias.

Las estadísticas dan cuenta de que Pittón surgido de las inferiores rojiblancas se consolidó como un jugador muy importante a lo largo de los distintos ciclos.

Eso le permitió en su momento ser transferido a San Lorenzo y posteriormente a Vélez. Luego retornó a Unión a comienzos del 2021, pero en el final de ese año volvió a emigrar.

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Así las cosas, su carrera continuó en Arsenal y Central Córdoba, pero a mediados del 2024 y pese a tener una oferta más importante en lo económico por parte de Belgrano, la rechazó para volver a Unión.

Por ello, ante la oferta del Tenerife, la dirigencia de Unión le facilitó la salida para cumplir el sueño de jugar en el fútbol europeo. Y este miércoles, Mauro Pittón viajó con destino a España para sumarse al Tenerife. El volante firmará contrato por dos temporadas.