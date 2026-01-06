Uno Santa Fe | Argentina

Argentina rompe el techo y avanza por primera vez a cuartos de la United Cup

Argentina selló la clasificación en Perth como mejor segundo de su grupo y quedó entre los primeros ocho, ahora enfrentará a Suiza.

Ovación

Por Ovación

6 de enero 2026 · 11:00hs
El equipo argentino de tenis

El equipo argentino de tenis, integrado por Sebastián Báez, Marco Trungelliti, Solana Sierra, Lourdes Carlé, Guido Andreozzi y Nicole Fossa Huergo, celebra en Perth la histórica clasificación a los cuartos de final de la United Cup, un hito inédito para la Albiceleste en el certamen.

Argentina escribió una página histórica en la United Cup al clasificarse por primera vez a los cuartos de final del torneo mixto que se disputa en Australia. El equipo capitaneado por Sebastián Gutiérrez avanzó como mejor segundo de su sede en Perth, tras una fase de grupos exigente que combinó carácter competitivo, puntos clave y una cuota de suspenso hasta el cierre.

Un boleto histórico en Perth para el tenis argentino

La clasificación argentina a cuartos de final de la United Cup se confirmó en la madrugada del martes, luego de una combinación de resultados que terminó favoreciendo al conjunto albiceleste. El triunfo 3-0 ante España y la ajustada derrota 2-1 frente a Estados Unidos dejaron a Argentina con un balance global de cuatro victorias y dos caídas en partidos individuales y dobles.

Con ese registro, el equipo nacional quedó a la expectativa de lo que sucediera en el cruce entre Francia e Italia, determinante para definir al mejor segundo. Allí apareció el desenlace esperado: Arthur Rinderknech protagonizó una remontada memorable ante Flavio Cobolli, salvando dos match points y evitando un 3-0 italiano que hubiese dejado a la Argentina fuera de competencia.

Un plantel que respondió en los momentos clave

La actuación colectiva fue uno de los grandes sosténes de esta campaña. Sebastián Báez, Marco Trungelliti, Solana Sierra, Lourdes Carlé, Guido Andreozzi y Nicole Fossa Huergo aportaron puntos, presencia y regularidad en un formato que exige versatilidad, fortaleza mental y adaptación permanente al ritmo del torneo.

Este avance representa un salto cualitativo para la Argentina en la United Cup: en 2023 y 2025 había quedado tercera en su grupo y en 2024 no participó del certamen. Esta vez, el equipo logró romper la barrera y meterse entre los ocho mejores desde la creación del torneo en 2023.

LEER: Copa Davis: Argentina definió el equipo para el debut ante Corea del Sur

El cruce ante Suiza y un desafío mayor

El próximo escollo será Suiza, líder de su grupo tras imponerse a Italia y Francia, con un rendimiento sólido y apenas un punto cedido en la fase inicial. El cruce se disputará este miércoles en la sesión nocturna de Perth y tendrá como figuras estelares a Stan Wawrinka y Belinda Bencic, dos nombres de peso en el circuito internacional.

Más allá del resultado que se avecina, la clasificación a cuartos de final ya marca un antes y un después para el tenis argentino en la United Cup. Con confianza renovada y una base competitiva consolidada, la Albiceleste buscará estirar su ilusión y seguir haciendo historia en suelo australiano.

Pretemporada con señales fuertes: Unión define salidas y contratos en duda

Colón cerró a Emanuel Beltrán y refuerza el lateral derecho para la Primera Nacional

Cuándo desarmar el árbol de Navidad: la fecha clave para tener suerte en 2026

Pretemporada con señales fuertes: Unión define salidas y contratos en duda

Colón cerró a Emanuel Beltrán y refuerza el lateral derecho para la Primera Nacional

Cuándo desarmar el árbol de Navidad: la fecha clave para tener suerte en 2026

Cómo incorporar líquidos en verano sin tomar los dos litros de agua recomendados

Santa Fe prorrogó la emergencia agropecuaria por sequía en el norte provincial

CRAI realizará un histórica gira por Sudáfrica

"Me imagino un Colón protagonista, que tenga dinámica y jerarquía"

Comenzó la cuenta regresiva para la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda

Día clave: Colón espera la respuesta de Alan Bonansea

Se fue de Unión y se convirtió en refuerzo de Huachipato

Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe