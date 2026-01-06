Argentina rompe el techo y avanza por primera vez a cuartos de la United Cup

Argentina selló la clasificación en Perth como mejor segundo de su grupo y quedó entre los primeros ocho, ahora enfrentará a Suiza.

El equipo argentino de tenis , integrado por Sebastián Báez, Marco Trungelliti, Solana Sierra, Lourdes Carlé, Guido Andreozzi y Nicole Fossa Huergo , celebra en Perth la histórica clasificación a los cuartos de final de la United Cup , un hito inédito para la Albiceleste en el certamen.

Argentina escribió una página histórica en la United Cup al clasificarse por primera vez a los cuartos de final del torneo mixto que se disputa en Australia. El equipo capitaneado por Sebastián Gutiérrez avanzó como mejor segundo de su sede en Perth , tras una fase de grupos exigente que combinó carácter competitivo, puntos clave y una cuota de suspenso hasta el cierre.

La clasificación argentina a cuartos de final de la United Cup se confirmó en la madrugada del martes, luego de una combinación de resultados que terminó favoreciendo al conjunto albiceleste. El triunfo 3-0 ante España y la ajustada derrota 2-1 frente a Estados Unidos dejaron a Argentina con un balance global de cuatro victorias y dos caídas en partidos individuales y dobles.

Con ese registro, el equipo nacional quedó a la expectativa de lo que sucediera en el cruce entre Francia e Italia, determinante para definir al mejor segundo. Allí apareció el desenlace esperado: Arthur Rinderknech protagonizó una remontada memorable ante Flavio Cobolli, salvando dos match points y evitando un 3-0 italiano que hubiese dejado a la Argentina fuera de competencia.

Un plantel que respondió en los momentos clave

La actuación colectiva fue uno de los grandes sosténes de esta campaña. Sebastián Báez, Marco Trungelliti, Solana Sierra, Lourdes Carlé, Guido Andreozzi y Nicole Fossa Huergo aportaron puntos, presencia y regularidad en un formato que exige versatilidad, fortaleza mental y adaptación permanente al ritmo del torneo.

Este avance representa un salto cualitativo para la Argentina en la United Cup: en 2023 y 2025 había quedado tercera en su grupo y en 2024 no participó del certamen. Esta vez, el equipo logró romper la barrera y meterse entre los ocho mejores desde la creación del torneo en 2023.

El cruce ante Suiza y un desafío mayor

El próximo escollo será Suiza, líder de su grupo tras imponerse a Italia y Francia, con un rendimiento sólido y apenas un punto cedido en la fase inicial. El cruce se disputará este miércoles en la sesión nocturna de Perth y tendrá como figuras estelares a Stan Wawrinka y Belinda Bencic, dos nombres de peso en el circuito internacional.

Más allá del resultado que se avecina, la clasificación a cuartos de final ya marca un antes y un después para el tenis argentino en la United Cup. Con confianza renovada y una base competitiva consolidada, la Albiceleste buscará estirar su ilusión y seguir haciendo historia en suelo australiano.