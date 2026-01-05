Uno Santa Fe | Copa Davis

Copa Davis: Argentina definió el equipo para el debut ante Corea del Sur

Javier Frana confirmó los cinco tenistas que representarán a Argentina en la primera ronda de la Copa Davis ante Corea del Sur.

Ovación

Por Ovación

5 de enero 2026 · 15:25hs
 El rafaelino Javier Frana fue presentado como capitán del equipo argentino de Copa Davis.

Prensa AAT

 El rafaelino Javier Frana fue presentado como capitán del equipo argentino de Copa Davis.

La Selección argentina de tenis ya tiene equipo confirmado para su debut en la Copa Davis 2026. El capitán Javier Frana anunció los cinco jugadores que afrontarán la serie ante Corea del Sur, en una convocatoria que combina renovación, apuestas fuertes y varias ausencias de peso.

Un equipo renovado para la Copa Davis

La lista presentada por Frana sorprendió por su perfil. Cuatro de los cinco convocados tendrán su debut en la Copa Davis, una señal clara del proceso de recambio que atraviesa el equipo argentino en esta etapa del calendario internacional. La serie se disputará el 7 y 8 de febrero en el Gijang Gymnasium de Busan, apenas días antes del inicio del Argentina Open, un condicionante clave a la hora de definir la nómina.

Para los partidos de singles, el capitán eligió a Thiago Tirante, Marco Trungelliti y Federico Agustín Gómez, tres jugadores que atraviesan un buen presente competitivo, aunque ninguno se encuentra dentro del top 100 del ranking ATP. En la especialidad de dobles, Frana apostó por la experiencia y confirmó a Andrés Molteni y Guido Andreozzi, una dupla con recorrido en el circuito y rodaje en este tipo de instancias.

En comparación con la última serie ante Alemania, disputada en noviembre pasado por el Final 8 de Bologna, solo Andrés Molteni vuelve a integrar el equipo. Aquella eliminación quedó marcada por la ajustada derrota en el dobles decisivo, que se definió en un dramático súper tie-break.

Las ausencias que llaman la atención

Entre las principales bajas se destacan Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña y Horacio Zeballos, nombres habituales en convocatorias recientes. Cerúndolo, de hecho, es el único de ellos que ya confirmó su presencia en el Argentina Open, lo que explica en parte su ausencia en la serie.

Con un equipo joven, renovado y con ganas de mostrarse, Argentina afrontará un debut exigente en la Copa Davis, con la misión de superar a Corea del Sur y comenzar el año con el pie derecho en la competencia por equipos más importante del tenis mundial.

Copa Davis Argentina Corea del Sur Javier Frana

Lo último

Daniel Vila habló del futuro de Sebastián Villa y no descartó un interés concreto de River

Daniel Vila habló del futuro de Sebastián Villa y no descartó un interés concreto de River

La madre de la adolescente agredida por una patota en San Cristóbal: Querían matarla, la atacaban en el cuello

La madre de la adolescente agredida por una patota en San Cristóbal: "Querían matarla, la atacaban en el cuello"

Enzo Pérez sorprendió al mercado y jugará en Argentinos Juniors en 2026

Enzo Pérez sorprendió al mercado y jugará en Argentinos Juniors en 2026

Último Momento
Daniel Vila habló del futuro de Sebastián Villa y no descartó un interés concreto de River

Daniel Vila habló del futuro de Sebastián Villa y no descartó un interés concreto de River

La madre de la adolescente agredida por una patota en San Cristóbal: Querían matarla, la atacaban en el cuello

La madre de la adolescente agredida por una patota en San Cristóbal: "Querían matarla, la atacaban en el cuello"

Enzo Pérez sorprendió al mercado y jugará en Argentinos Juniors en 2026

Enzo Pérez sorprendió al mercado y jugará en Argentinos Juniors en 2026

Rally Dakar 2026: Jacomy y Sanz subieron al podio argentino en la Etapa 2

Rally Dakar 2026: Jacomy y Sanz subieron al podio argentino en la Etapa 2

Copa Davis: Argentina definió el equipo para el debut ante Corea del Sur

Copa Davis: Argentina definió el equipo para el debut ante Corea del Sur

Ovación
Unión vuelve a Obras con un objetivo claro y el estreno de Ariel Rearte en el banco

Unión vuelve a Obras con un objetivo claro y el estreno de Ariel Rearte en el banco

Rally Dakar 2026: Jacomy y Sanz subieron al podio argentino en la Etapa 2

Rally Dakar 2026: Jacomy y Sanz subieron al podio argentino en la Etapa 2

Copa Davis: Argentina definió el equipo para el debut ante Corea del Sur

Copa Davis: Argentina definió el equipo para el debut ante Corea del Sur

¿Cuál es la traba que separa a Rodrigo Saravia de Unión?

¿Cuál es la traba que separa a Rodrigo Saravia de Unión?

Colón acelera por Alan Bonansea y espera una definición clave

Colón acelera por Alan Bonansea y espera una definición clave

Policiales
Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe