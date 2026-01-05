Copa Davis: Argentina definió el equipo para el debut ante Corea del Sur

Javier Frana confirmó los cinco tenistas que representarán a Argentina en la primera ronda de la Copa Davis ante Corea del Sur.

La Selección argentina de tenis ya tiene equipo confirmado para su debut en la Copa Davis 2026 . El capitán Javier Frana anunció los cinco jugadores que afrontarán la serie ante Corea del Sur , en una convocatoria que combina renovación, apuestas fuertes y varias ausencias de peso.

La lista presentada por Frana sorprendió por su perfil. Cuatro de los cinco convocados tendrán su debut en la Copa Davis , una señal clara del proceso de recambio que atraviesa el equipo argentino en esta etapa del calendario internacional. La serie se disputará el 7 y 8 de febrero en el Gijang Gymnasium de Busan , apenas días antes del inicio del Argentina Open , un condicionante clave a la hora de definir la nómina.

Para los partidos de singles, el capitán eligió a Thiago Tirante, Marco Trungelliti y Federico Agustín Gómez, tres jugadores que atraviesan un buen presente competitivo, aunque ninguno se encuentra dentro del top 100 del ranking ATP. En la especialidad de dobles, Frana apostó por la experiencia y confirmó a Andrés Molteni y Guido Andreozzi, una dupla con recorrido en el circuito y rodaje en este tipo de instancias.

En comparación con la última serie ante Alemania, disputada en noviembre pasado por el Final 8 de Bologna, solo Andrés Molteni vuelve a integrar el equipo. Aquella eliminación quedó marcada por la ajustada derrota en el dobles decisivo, que se definió en un dramático súper tie-break.

Las ausencias que llaman la atención

Entre las principales bajas se destacan Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña y Horacio Zeballos, nombres habituales en convocatorias recientes. Cerúndolo, de hecho, es el único de ellos que ya confirmó su presencia en el Argentina Open, lo que explica en parte su ausencia en la serie.

Con un equipo joven, renovado y con ganas de mostrarse, Argentina afrontará un debut exigente en la Copa Davis, con la misión de superar a Corea del Sur y comenzar el año con el pie derecho en la competencia por equipos más importante del tenis mundial.