Arsenal le ganó a Newcastle y es el líder de la Premier League

En condición de local, Arsenal superó a Newcastle 1-0 y con un partido más, recuperó el liderazgo en la Premier League

Arsenal venció 1-0 a Newcastle, en condición de local, en el marco de la fecha 34 de la English Premier League, certamen que lo tiene como líder con 73 puntos, tres más que el escolta Manchester City que tiene un partido menos.

El equipo del español Mikel Arteta venía de perder 2-1 ante el escolta Manchester City, el pasado domingo en Eithad stadium, por la fecha 33 de este certamen. Con esta derrota y un partido pendiente ante el Crystal Palace, los ´Ciudadanos´ quedaron a tan solo tres unidades del Arsenal.

Por ello, esta tarde en el Emirates stadium se había tornado especial ya que los de Londres no pueden dejar puntos en el camino porque el Manchester City está al acecho y, el próximo 22 de mayo ante el Crystal Palace, puede alcanzarlo en lo más alto del torneo.

Ante su gente, el Arsenal abrió el marcador a los 9 minutos de juego con el gol de Eberechi Eze. En un tiro de esquina desde la izquierda, el delantero Noni Madueke metió un pase al vértice del área chica para el alemán Kai Havertz que giró y tocó atrás para el ingreso solitario de Eze que sacó un derechazo cruzado y colocó la pelota en el ángulo diestro del arquero Nick Pope.

Con este resultado, los de Londres se mantienen como líder de la English Premier League con 73 puntos, tres por encima del Manchester City que le ganó 1-0 al Burnley el miércoles en Turf Moor.

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La jornada de domingo en el fútbol de Inglaterra comenzó con la victoria 1-0 del Fulham sobre el Aston Villa en Craven Cottage. Los argentinos Emiliano Martínez y Emiliano Buendía fueron titulares en la visita.

En Anfield, el Liverpool derrotó 3-1 al Crystal Palace con la presencia del argentino Alexis Mac Allister desde el arranque. Por su parte, el West Ham del argentino Valentín Castellanos le ganó 2-1 al Everton del ex Racing, Carlos Alcaraz.

Por su parte, Tottenham le ganó 1-0 al Wolverhampton Wanderers en Molineaux stadium y se mantiene en zona de descenso pero a dos puntos de West Ham que es quien está quedandosé en la English Premier League por el momento.