Rubén Botta, el gran objetivo de Colón en el mercado de pases

La dirigencia analiza seriamente avanzar por el regreso del enganche, mientras también sigue de cerca a Santiago Rosales. El talento del exjugador rojinegro seduce, aunque su posible llegada genera posiciones encontradas.

Mientras el mercado de pases comienza a tomar temperatura, en Colón apareció nuevamente un nombre capaz de generar expectativa, ilusión y también controversia. Rubén Botta volvió a instalarse en la agenda rojinegra y su posible regreso ya se transformó en uno de los temas más comentados entre dirigentes, cuerpo técnico e hinchas.

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El exvolante sabalero, que actualmente quedó desvinculado de Defensa y Justicia, reúne varias de las características que busca Ezequiel Medrán para reforzar al equipo: experiencia, capacidad para desequilibrar en los últimos metros y jerarquía para asumir protagonismo en partidos decisivos.

Sin embargo, la discusión en torno a su incorporación va mucho más allá de sus condiciones futbolísticas.

Rubén Botta, un refuerzo que nadie discute dentro de la cancha en Colón

En Colón entienden que la categoría suele definirse por detalles y que los futbolistas capaces de marcar diferencias son escasos. En ese contexto, Botta aparece como una oportunidad difícil de ignorar.

Su talento, visión de juego y capacidad para generar situaciones ofensivas son atributos que el actual plantel no tiene en abundancia. De hecho, muchos consideran que podría convertirse rápidamente en el jugador más determinante del equipo en la recta final del campeonato.

La posibilidad de sumarlo sin pagar una transferencia también juega a favor. El esfuerzo económico estaría centrado únicamente en su contrato, algo que podría ser absorbido a partir de las salidas que se vienen en el plantel profesional.

Las dudas que frenan el entusiasmo por Botta en Colón

Pero no todos miran la operación desde el mismo lugar. Dentro del club existen sectores que consideran que la decisión no puede evaluarse únicamente desde lo futbolístico. Su personalidad y algunos antecedentes generan interrogantes en un momento donde Colón busca consolidar un grupo fuerte para pelear el ascenso.

Por eso, aunque el nombre seduce y aparece como una posibilidad real, la decisión todavía no está tomada.

La discusión no gira alrededor de si Botta juega bien o mal. En eso prácticamente no hay debate. La cuestión pasa por determinar si es el perfil adecuado para el proyecto deportivo que pretende construir Medrán en esta segunda parte de la temporada.

Rosales espera su oportunidad como alternativa en Colón

Mientras tanto, la secretaría técnica también mantiene abierta otra carpeta. Se trata de Santiago Rosales, una de las figuras de Mitre de Santiago del Estero y un jugador que reúne características ofensivas similares a las que busca el entrenador.

El problema es que su salida parece mucho más compleja. Tiene contrato vigente por seis meses más y es considerado una pieza fundamental para el equipo dirigido por Cristian Mazzón.

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Por ese motivo, cualquier negociación exigiría una inversión importante para liberarlo de su vínculo actual. Hoy, Rosales aparece como una alternativa, mientras que Botta continúa encabezando la lista de prioridades.

En definitiva, Colón necesita dar un golpe en el mercado para fortalecer un plantel que pretende volver a meterse de lleno en la pelea por el ascenso. Y en ese escenario, el nombre de Rubén Botta volvió a ocupar un lugar central, reabriendo una discusión que promete extenderse durante las próximas semanas.