Morón no afloja: ganó en Bolívar y mantiene a Colón a cinco puntos

El equipo de Walter Otta se impuso 2-1 como visitante ante Ciudad de Bolívar con un gol sobre el final de Gastón González. Sumó su cuarta victoria consecutiva y sigue liderando con autoridad la Zona A de la Primera Nacional.

Deportivo Morón volvió a demostrar que atraviesa su mejor momento en la Primera Nacional. En una parada de riesgo ante Ciudad de Bolívar, uno de los animadores del campeonato, el Gallo se quedó con una victoria agónica por 2-1 que le permitió sostenerse como único líder de la Zona A y mantener la diferencia de cinco puntos sobre Colón , que también cumplió con su tarea al golear por 3-0 a Defensores de Belgrano.

El conjunto dirigido por Walter Otta asumió el protagonismo desde el inicio y fue encontrando espacios con el correr de los minutos. Después de algunas aproximaciones sin demasiada profundidad, logró romper la paridad a los 32 minutos del primer tiempo gracias a una gran acción de Franco Fagúndez, quien asistió a Franco Toloza para que definiera cruzado y colocara la pelota junto a un palo.

Sin embargo, la alegría duró poco para el líder. Sobre el cierre de la etapa inicial, Ciudad de Bolívar encontró la igualdad mediante una verdadera joya de Maximiliano Gutiérrez, que aprovechó un rebote del arquero Federico Díaz y resolvió con una espectacular chilena para establecer el 1-1.

Deportivo Morón, un líder que también sabe sufrir

El complemento fue mucho más parejo y mostró a un Morón obligado a trabajar el partido. Bolívar se animó a jugar más adelantado y generó algunas situaciones que pusieron a prueba al arquero visitante, mientras que el Gallo intentó sostener la iniciativa sin encontrar demasiada claridad en los metros finales.

La historia cambió a nueve minutos del final, cuando Khalil Caraballo vio la tarjeta roja en el equipo local. Con un hombre más, Morón encontró el impulso necesario para ir en busca de los tres puntos.

Y cuando el empate parecía definitivo, apareció Gastón González. A los 88 minutos, el atacante capturó una pelota dentro del área y sacó una media vuelta potente para vencer al arquero rival y desatar el festejo de todo el banco visitante.

Colón ganó, pero Morón respondió

La victoria adquiere todavía más relevancia porque llegó pocas horas después de la contundente presentación de Colón en el Juan Pasquale. El Sabalero hizo su parte, pero el Gallo no dejó margen para el descuento y continúa mirando a todos desde arriba.

Con 34 puntos y una racha de cuatro triunfos consecutivos, Deportivo Morón atraviesa un presente ideal y ratifica su candidatura. La próxima fecha tendrá otra exigente prueba cuando visite a Ferro, uno de los equipos que también pelea en la parte alta de la tabla.

Mientras tanto, el mensaje es claro: Morón sigue firme, no afloja y obliga a sus perseguidores a correr desde atrás.