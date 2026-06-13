Cuatro detenidos y droga secuestrada tras una serie de allanamientos en barrio La Cortada de Reconquista

Los procedimientos se realizaron en tres viviendas de la ciudad. La PDI secuestró cocaína, marihuana, dinero en efectivo, celulares y otros elementos vinculados a una presunta red de venta barrial de estupefacientes.

La causa, que se extendió por varias semanas, continúa para determinar el grado de participación de los detenidos y la posible existencia de una estructura de narcotráfico más amplia.

Cuatro personas quedaron detenidas este viernes luego de una serie de allanamientos simultáneos realizados en el barrio La Cortada de la ciudad de Reconquista, jurisdicción del departamento General Obliga, provincia de Santa Fe, en el marco de una investigación por presunta comercialización de drogas al menudeo.

Durante los operativos, los investigadores secuestraron estupefacientes fraccionados para la venta, dinero en efectivo y distintos elementos considerados de interés para la causa.

Investigación

La causa fue desarrollada durante varias semanas por efectivos de la División Microtráfico Región IV de la Policía de Investigaciones (PDI), bajo la coordinación de la Unidad Especial de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación y con directivas del fiscal Sebastián Galleano.

Según informaron fuentes del procedimiento, la pesquisa permitió avanzar sobre distintos puntos que serían utilizados para la venta de estupefacientes en ese sector de Reconquista, lo que derivó en la solicitud de medidas judiciales.

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Allanamientos y elementos secuestrados

Los procedimientos se concretaron en tres domicilios del barrio La Cortada. Allí, los agentes secuestraron cocaína y marihuana fraccionadas para presunta comercialización, además de una planta de cannabis.

También fueron incautados 15 teléfonos celulares, dos computadoras portátiles, una balanza de precisión, un chip de telefonía móvil, recortes utilizados para el fraccionamiento de sustancias, un vidrio con restos compatibles con droga, tres cartuchos calibre 22 largo y 942.850 pesos en efectivo.

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Como resultado de los operativos fueron aprehendidas cuatro personas identificadas por sus iniciales como I. B. R., D. J. J. F., E. L. B. y N. B. P., quienes quedaron a disposición de la Justicia.

La investigación continúa

Tras los allanamientos, las actuaciones fueron notificadas a la Jefatura de la Policía de Investigaciones y posteriormente al fiscal interviniente del Ministerio Público de la Acusación.

Ahora, la investigación continuará con nuevas medidas probatorias para determinar el grado de participación de cada uno de los detenidos y establecer si existía una estructura de microtráfico de mayor alcance. Los teléfonos celulares y el resto de los elementos secuestrados serán sometidos a peritajes especializados.