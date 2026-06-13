Colón acomoda el plantel: tres salidas encaminadas y más recursos para salir al mercado

Facundo Castro, Lucas Cano y Matías Godoy tienen avanzadas sus respectivas desvinculaciones. La dirigencia busca reducir costos y generar margen para incorporar los refuerzos que pretende Ezequiel Medrán.

El mercado de pases de Colón no solamente se mueve alrededor de los jugadores que pueden llegar. También hay un fuerte trabajo en la reestructuración del plantel, una tarea que la dirigencia considera fundamental para encarar la segunda mitad de la Primera Nacional.

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En ese contexto, tres futbolistas que no forman parte de las prioridades deportivas del cuerpo técnico tendrían definido su futuro fuera de Santa Fe. Se trata de Facundo Castro, Lucas Cano y Matías Godoy, quienes están cerca de cerrar su continuidad en otros clubes.

Las tres operaciones le permitirían al Sabalero liberar contratos importantes y ganar capacidad de maniobra para avanzar en las negociaciones por los refuerzos que pretende Ezequiel Medrán.

Fuera de Colón: Castro encontró una salida en la categoría

Facundo Castro sería uno de los primeros en abandonar el plantel. El atacante tiene muy avanzadas las conversaciones para convertirse en jugador de Quilmes, equipo que pelea en los primeros puestos de la Zona B y que busca potenciar su ataque para la segunda rueda.

Más allá de algunas oportunidades que tuvo desde su llegada, nunca consiguió transformarse en una pieza determinante dentro del esquema sabalero. Su ciclo parece terminado y su salida aparece como beneficiosa para ambas partes.

Alivio para Colón: Cano probará suerte en el exterior

Otro de los que prepara las valijas es Lucas Cano. El delantero tendría acordada su incorporación a Atlético Grau, club de la máxima categoría del fútbol peruano. La posibilidad de emigrar al exterior terminó inclinando la balanza para un jugador que tampoco logró encontrar continuidad ni consolidarse dentro de la estructura ofensiva de Colón.

Su salida era una alternativa que se venía evaluando desde hace tiempo y ahora quedó muy cerca de concretarse.

Godoy también tiene nuevo destino tras una fallida historia en Colón

En el caso de Matías Godoy, todo indica que continuará su carrera en Defensa y Justicia. El mediocampista ofensivo fue perdiendo terreno durante los últimos meses y quedó definitivamente relegado dentro de la consideración del cuerpo técnico.

La transferencia aparece como una solución para todas las partes, ya que el futbolista podrá buscar continuidad en otro contexto y Colón liberará un contrato importante dentro de su presupuesto.

El otro partido que juega Colón

Mientras los hinchas esperan novedades por las incorporaciones, en la dirigencia saben que el equilibrio económico también será determinante para potenciar el plantel.

Por eso, las salidas de Castro, Cano y Godoy son consideradas movimientos estratégicos dentro de la planificación del mercado.

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Con esos contratos fuera de la estructura salarial, el club podrá destinar mayores recursos a la búsqueda de futbolistas que marquen diferencias en los puestos que Medrán considera prioritarios.

La limpieza del plantel ya empezó. Ahora, el foco está puesto en los nombres que llegarán para intentar llevar a Colón nuevamente a la pelea grande por el ascenso.