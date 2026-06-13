"Peña mundialista": juntarse a ver a la Selección en el Mundial 2026 cuesta hoy casi 12 veces más que en Qatar

Según el IPEC, el costo de un asado para 6 personas con cerveza, vino y gaseosa subió 1.080% entre Qatar 2022 y el Mundial 2026.

Para muchos hinchas, ver a la Selección Argentina implica repetir un ritual: juntarse, prender el fuego y compartir un asado. Pero sostener esa costumbre hoy cuesta mucho más que durante diciembre del 2022, cuando el equipo de Lionel Scaloni se consagró campeón en Qatar.

Según el relevamiento de precios medios del Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC) de Santa Fe, organizar una reunión actualmente demanda un 1.080% más que hace tres años y medio.

El informe del IPEC, que mide los precios de los principales productos relevados para el Índice de Precios al Consumidor (IPC), permite reconstruir el costo de una "peña mundialista" típica para seis personas: tres kilos de asado, medio kilo de hígado como achura, pan, ensalada de lechuga, tomate, cebolla y papa, además de seis cervezas, tres vinos y dos gaseosas. En diciembre de 2022 ese combo costaba $10.156,34. En mayo de 2026, el mismo combo trepa a $119.868,95, lo que implica multiplicar el gasto por 11,8 veces.

La carne, la que más pesó

El asado, el producto que define la reunión, fue el que más se encareció dentro del combo: pasó de $1.463,37 por kilo en diciembre de 2022 a $22.061,07 en mayo de 2026, un aumento del 1.408%. Le sigue de cerca el hígado, tomándolo como referencia para el lugar que ocupa la achura en estas juntadas, que subió un 1.385%, de $435,05 a $6.461,66 el kilo.

En conjunto, los tres kilos de asado y el medio kilo de hígado representan hoy más de la mitad del costo total del combo: unos $69.414 de los $119.869 totales.

LEER MÁS: Precios en Santa Fe: el asado superó los $22.000 por kilo y el pan alcanzó los $3.300 en mayo

Las bebidas también se dispararon

A la hora de acompañar el partido, las bebidas no se quedaron atrás. La gaseosa cola registró la mayor suba del rubro, con un 1.045% de aumento (de $360,52 a $4.127,64 cada botella de 1,5 litros), seguida por la cerveza en botella, que subió 912% (de $386,84 a $3.915,77 el litro). El vino común, en cambio, fue la bebida que más moderó su incremento dentro del combo, con un 505%, aunque de todos modos su precio se multiplicó por más de seis: de $404,61 a $2.446,56 el litro.

vino-con-soda-copiar.jpg

La ensalada, el ítem más "barato" de actualizar

Entre los productos de la huerta, la cebolla fue la que tuvo el menor aumento relativo del combo, con un 403% (de $267,37 a $1.344,26 el kilo), mientras que el tomate redondo subió 984%. La papa, que también registró una fuerte suba, pasó de $195,20 a $1.526,55 el kilo, un incremento del 682%.

Cuánto sale por persona

Si se divide el gasto entre los seis comensales, en diciembre de 2022 cada persona aportaba en promedio $1.692,72 para el asado, las achuras, el pan, la ensalada y las bebidas. Con los valores relevados por el IPEC para mayo de 2026, ese mismo encuentro demanda hoy $19.978,16 por persona. En otras palabras, repetir la clásica reunión para ver un partido de la Selección cuesta actualmente casi 12 veces más que durante el Mundial de Qatar.