Rasmussen destacó la contundencia de Colón: "Lo merecíamos hace tiempo"

El defensor, autor del primer gol ante Defensores de Belgrano, valoró la eficacia del equipo, el trabajo en la pelota parada y la importancia de volver a ganar fuera de Santa Fe después de más de dos meses.

Federico Rasmussen fue uno de los grandes protagonistas de la goleada de Colón por 3-0 ante Defensores de Belgrano. El zaguero abrió el camino de la victoria en el Juan Pasquale y, una vez consumado el triunfo, remarcó que el equipo venía buscando un resultado de este calibre desde hacía varias fechas.

"Hicimos un gran esfuerzo todos. Pudimos convertir de pelota parada y eso nos permitió acomodar el partido. Después seguimos buscando más goles y lo importante es que volvimos a ganar y otra vez terminamos con el arco en cero", expresó el defensor rojinegro.

Para Rasmussen, la victoria tuvo un valor especial no solo por los tres puntos, sino porque significó cortar una larga racha sin triunfos como visitante, algo que el plantel tenía marcado como un objetivo prioritario.

El premio a una búsqueda que venía de antes en Colón

El defensor consideró que el resultado terminó reflejando lo que Colón venía mostrando en varios encuentros anteriores.

"Lo veníamos buscando hace tiempo. Habíamos tenido tiros en los palos, situaciones claras y partidos donde merecimos más. Esta vez se dio todo junto y pudimos concretar las chances que generamos", analizó.

Además, remarcó la importancia de haber logrado una victoria contundente en una cancha complicada y ante un rival que también llegaba prendido en los primeros puestos.

"Nos plantamos bien ante un equipo duro, en una cancha dificilísima. Por eso el triunfo tiene todavía más valor", sostuvo.

La pelota parada dio resultados en Colón

Rasmussen también hizo hincapié en una de las claves de la tarde: la eficacia en las jugadas preparadas.

"Siempre trabajamos mucho la pelota parada durante la semana. No se nos venía dando, pero hoy apareció por duplicado y eso fue fundamental para abrir el partido", explicó.

El central destacó además el aporte de los defensores en ataque y la solidaridad del grupo para colaborar en todos los aspectos del juego.

"Los delanteros hacen un esfuerzo enorme para ayudarnos en defensa y cuando nos toca a nosotros aportar goles, bienvenido sea. Lo importante es sumar para el equipo", afirmó.

Con confianza para lo que viene en Colón

Pensando en la seguidilla de tres partidos consecutivos fuera de Santa Fe, Rasmussen reconoció que el triunfo puede representar un impulso anímico importante.

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"Que sirva como una inyección de confianza para lo que viene. Ahora hay que disfrutar este triunfo, pero después enfocarnos rápido en Chaco, porque va a ser otra parada muy difícil", cerró.

Con un gol, una actuación sólida y la satisfacción de haber recuperado terreno en la pelea por la cima, Rasmussen se transformó en una de las voces del desahogo sabalero tras una victoria que puede marcar un punto de inflexión en la temporada.