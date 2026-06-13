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Lago puso en valor la reacción de Colón: "Nunca dejamos de creer"

El delantero sabalero analizó la goleada ante Defensores de Belgrano, valoró la efectividad mostrada por el equipo en el Juan Pasquale y remarcó que el rendimiento fue similar al de encuentros anteriores donde la victoria no apareció.

Ovación

Por Ovación

13 de junio 2026 · 18:39hs
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Lago puso en valor la reacción de Colón: Nunca dejamos de creer

Prensa Colón

Ignacio Lago fue una de las figuras de Colón en la contundente victoria por 3-0 frente a Defensores de Belgrano. Aunque no pudo convertir, participó activamente en el tercer gol de Julián Marcioni y volvió a ser una de las principales cartas ofensivas del equipo de Ezequiel Medrán.

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Tras el encuentro, el atacante consideró que la diferencia respecto a otros partidos estuvo en la eficacia. "Yo sinceramente vi un partido muy similar a lo que fue el del otro día de local. A veces cuando entra o no la pelota eso determina mucho cómo se va dando todo. Hoy salió, entró y pudimos manejar el partido nosotros", analizó.

Lago también hizo referencia a su presente personal, donde se mostró conforme con su nivel más allá de no haber podido convertir. "Me vengo sintiendo muy bien. Soy delantero y siempre alguna situación de gol me queda. Lo importante es que el equipo ganó y pudimos sacar adelante un partido muy importante", afirmó.

"La actitud siempre estuvo"

Uno de los jugadores que más veces levantó la voz en los momentos difíciles fue justamente Lago, quien semanas atrás había reconocido que al equipo le costaba trasladar fuera de Santa Fe el rendimiento que mostraba como local.

Sin embargo, el delantero dejó en claro que nunca sintió que Colón fuera ampliamente superado por sus rivales.

"Hubo partidos puntuales donde nos superaron, como Morón o San Telmo. Después no recuerdo muchos encuentros donde hayan sido superiores a nosotros. En algunos casos no supimos sostener resultados, como pasó en Los Andes, pero la actitud siempre estuvo", sostuvo.

Para Lago, la ventaja conseguida rápidamente fue determinante para desarrollar el plan de juego. "Cuando se te abre el arco temprano te da tranquilidad. El partido se juega de otra manera y eso se notó", explicó.

El valor de la pelota parada para Colón y el respaldo a Bonansea

La victoria también tuvo una particularidad: los primeros dos goles llegaron por intermedio de los defensores Federico Rasmussen y Pier Barrios.

Sobre esa situación, Lago destacó la importancia de haber encontrado respuestas en una faceta que Colón venía intentando potenciar.

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"Pudimos aprovechar la pelota parada, algo que por ahí no nos estaba dando muchos resultados. Hoy fueron los goles que abrieron el partido", remarcó.

Además, tuvo palabras de respaldo para Alan Bonansea, quien sigue buscando reencontrarse con el gol.

"Nos encantaría que Alan pueda volver a convertir porque es un pilar muy importante para nosotros. Sabemos lo que significa para un nueve hacer goles y ojalá se le pueda dar pronto", concluyó.

Colón lago Defensores de Belgrano
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