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Jorge Messi reaccionó con humor a la fake news sobre su salud: "Qué quilombo que armé"

Celia Cuccittini rompió el silencio en medio del escándalo por la desinformación en el streaming. El pícaro comentario de Jorge Messi al ver el revuelo internacional que se armó.

19 de junio 2026 · 07:41hs
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Jorge Messi reaccionó con humor a la fake news sobre su salud: Qué quilombo que armé

El escándalo mediático generado en torno a la salud de Jorge Messi sumó una inesperada y descontracturada reacción desde la propia intimidad familiar, con una frase sorprendente del protagonista involuntario de esta historia: "Qué quilombo que armé".

Luego de las alarmantes declaraciones de Florencia Peña en Luzu TV que dieron por confirmada la falsa muerte de su suegro, la familia decidió romper el silencio de manera directa a través de un íntimo mensaje de WhatsApp enviado a la televisión argentina.

Fue en el programa LAM (América TV), donde el conductor Ángel de Brito reveló que se encontraba en plena comunicación con Celia Cuccittini, madre del capitán de la Selección: "Estoy hablando con Celia Messi que nos está mirando. Le pregunté cómo habían vivido todo esto y me dice que fue horrible", relató el periodista.

La broma de Jorge Messi en plena internación

Más allá del mal trago y de la indignación inicial por la liviandad con la que se manejó la información, De Brito llevó total tranquilidad a la audiencia al confirmar que Jorge se encuentra estable y siguiendo de cerca la cobertura televisiva desde su lugar de internación:

"Nos están mirando en este momento en la clínica con Jorge", contó el conductor de LAM. Y sorprendió al revelar la pícara frase del padre del astro futbolístico: "Jorge está mirando y dice: 'Qué quilombo que armé'".

Entre risas, el panel del programa celebró la humorada del padre de Messi para desdramatizar un episodio que tuvo en vilo a todo el país. "Siempre mira LAM conmigo", le confió Celia a De Brito mediante los mensajes, dejando en claro que el programa les sirve de compañía durante el proceso de recuperación en el centro de salud.

Un cierre que quedará en la anécdota por la salud de Jorge Messi

Con la confirmación en primera persona del estado de Jorge y su evolución favorable, la desinformación que escaló hasta generar sismos comerciales y renuncias en el streaming local empieza a quedar atrás para la familia.

"Será una anécdota esto también. Una cagada, pero una anécdota", reflexionó Ángel de Brito sobre el final del bloque, enviándoles un afectuoso abrazo público a ambos y agradeciendo el gesto de haber elegido su espacio para disipar con humor el tremendo revuelo internacional.

Jorge Messi Lionel Messi Celia Cuccittini
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