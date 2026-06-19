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La FIFA designó al árbitro para el partido de la Selección Argentina ante Austria

El juez egipcio llegará al encuentro del Grupo J tras haber dirigido en la jornada inaugural del certamen.

19 de junio 2026 · 12:27hs
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La FIFA designó al árbitro para el partido de la Selección Argentina ante Austria

La FIFA confirmó que Amin Mohamed será el árbitro principal del partido entre la Selección Argentina y Austria correspondiente a la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026.

El egipcio ya dirigió el encuentro entre Corea del Sur y República Checa.

Este encuentro para Amin Mohamed será el segundo partido que imparta justicia en una Copa del Mundo en su carrera; el primero fue en esta misma edición en el encuentro entre República Checa y Corea del Sur correspondiente al Grupo A en la jornada inagural.

Cuándo y a qué hora juega Argentina vs Austria

La Selección argentina se enfrentará este lunes a partir de las 14 hs (hora local) con Austria en Dallas, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, en busca de un triunfo que le permita asegurarse un lugar en los 16avos de final.

FIFA Selección Austria
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