Se completa la fecha 14 del Torneo Apertura José Luis Burtovoy

La decimocuarta jornada del Apertura de Primera A liguista ya tuvo cuatro adelantos, pero se completará con atractivos cruces entre equipos que no quieren alejarse de la punta.

La punta del Torneo Apertura de Primera División tiene a La Perla del Oeste como puntero y a los elencos de San Justo como escoltas. Los tres elencos protagonistas del José Luis Burtovoy que organiza la Liga Santafesina vienen de ganar sus compromisos que resultaron ser adelantos del decimocuarto capítulo de la competencia.

Con lo cual, todo sigue igual, ya que los de arriba no aflojan. Pero hay un segundo lote de equipos que buscan terminar lo más arriba posible y este fin de semana se medirán entre sí.

En el Apertura José Luis Burtovoy

El pasado miércoles comenzó a disputarse una nueva jornada del Apertura Polaca Burtovoy de la máxima división de la Liga Santafesina, la decimocuarta fecha, donde ganaron los de San Justo y donde el líder del campeonato superó a El Quillá en el Parque del Sur. En Recreo, el Lagunero venció al Depor Santa Rosa.

Este sábado 20 de junio desde las 15.30 se completará la programación. En Cabaña Leiva, La Salle Jobson y Sportivo Guadalupe jugarán el cotejo más atractivo de la cartelera, ya que ambos tienen la misma cantidad de puntos, y tienen el mismo objetivo, que es terminar lo más arriba posible. Este encuentro en el predio Colegial será arbitrado por el muy buen referee Maximiliano Moya. El conjunto lasallano jugó entre semana la Copa Concejo y quedó eliminado por Newell´s, aunque tiene pendiente su partido con Gimnasia y Esgrima de la fecha 13. Por su parte, el elenco de Flaco Tobaldo, viene de empatar en el Eladio Rosso frente a Colón de San Justo 2 a 2.

El conjunto colegial será anfitrión del cuadro de Flaco Tobaldo en el cruce más atractivo de la fecha 14. gentileza Tomás Recce

En el campo de Deportes 8 de Enero, En la Colonia San José, Universidad del Litoral se enfrentará con Ateneo Inmaculada con el control de Valentín Córdoba en un choque de necesitados. Los universitarios vienen de igualar 1 a 1 en Cayastá, mientras que el elenco colegial se impuso con autoridad a Juventud Unida de Candioti por 3 a 0. Justamente, la Juve recibirá a Gimnasia y Esgrima de Ciudadela con el arbitraje de Ignacio Castellano.

Unión de Santa Fe recibirá a Newell´s con el arbitraje de Ariel Correa, y Cosmos FC será anfitrión de la Academia Andrés Cabrera con el control de Carlos Córdoba. En el barrio Sur, Nacional jugará con Independiente bajo el referato de Matías Pereyra y en el Alberto Garau, Las Flores II se medirá con Deportivo Nobleza de Recreo con el seguimiento de Gastón Freyre.

Las posiciones se encuentran de la siguiente forma: La Perla 35, Sanjustino y Colón de San Justo 33; Sportivo Guadalupe y La Salle Jobson 24; Colón 23, Ciclón Racing 19, Unión 18, El Quillá y Juventud Unida 17, Ateneo Inmaculada 16; Ciclón Norte, Universidad del Litoral e Independiente 15; Cosmos, Nacional y Nobleza 14; Las Flores II 13; Gimnasia y Esgrima y Academia Cabrera 12, Newells 11 y Deportivo Santa Rosa 7.

Atractivos duelos en el certamen de ascenso

Este sábado será momento para una nueva jornada del campeonato de la Segunda División de la Liga Santafesina: Se viene la decimotercera fecha del Apertura 2026 que tendrá al puntero Santa Fe yendo a Ángel Gallardo para visitar a San Cristóbal, mientras que el escolta Banco Provincial será anfitrión de Nuevo Horizonte.

Duro compromiso tendrá Santa Fe FC, que deberá visitar a San Cristóbal en el ascenso liguista. AM Liga Ariel Maradona

Uno de los atractivos del certamen de ascenso estará enfocado en la presentación del puntero, Santa Fe FC, que visitará a San Cristóbal en Ángel Gallardo con el arbitraje de Rubén Fernández, mientras que el escolta Banco Provincial, en otro duelo interesante, se medirá en Altos del Valle con Nuevo Horizonte. El otro protagonista de la competición, que se encuentra tercero, en barrio Los Troncos, Los Canarios se cruzará con Peñaloza con el control de Iván Chazarreta.

Además, Pucará jugará con Vecinal Gálvez en barrio Transporte (Leandro Rotela), Belgrano de Coronda con El Cadi en barrio Stratta (Lucas Muga), Defensores de Alto Verde con Atenas (Diego Sacco), Los Piratitas con Don Salvador (Bruno Levatti), Atlético Arroyo Leyes con El Pozo (Leandro Vivas), Los Juveniles con Loyola (Oscar Loza) y Deportivo Agua con Floresta (Alejandro Aguilera).

Las posiciones se encuentran de la siguiente manera: Santa Fe FC 32; Banco Provincial 30, Los Canarios 29, Pucará 28, San Cristóbal 25, Nuevo Horizonte y Belgrano de Coronda 24, El Cadi de Rincón 19, Defensores de Alto Verde 17, Los Piratitas 16, Vecinal Gálvez 14, Atenas y Los Juveniles 13, El Pozo 10, Loyola y Deportivo Agua 9, Don Salvador y Floresta 6, Atlético Arroyo Leyes 3 y Defensores de Peñaloza 2.