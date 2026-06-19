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Dogos XV y Pampas protagonizarán la final del Súper Rugby Américas 2026

Dogos XV, de Córdoba, y Pampas, de Buenos Aires, se enfrentan este viernes desde las 20 en lafinal del certamen continental. La definición se celebrará en la cancha de Córdoba Athletic Club

19 de junio 2026 · 08:49hs
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Dogos XV ante Pampas juegan la final del Súper Rugby Américas.

Dogos XV ante Pampas juegan la final del Súper Rugby Américas.

Una nueva edición del certamen continental llega a su fin. Pampas y Dogos XV definirán al gran campeón del Súper Rugby Américas 2026 en Córdoba Athletic mañana viernes 19 de junio desde las 20:00 h. La franquicia bonaerense llega a la definición tras vencer 19-11 a Capibaras XV en el CASI, mientras que el conjunto cordobés hizo lo propio ante Tarucas por 35-13.

Será la segunda final que disputen entre ambos ya que en 2024 se enfrentaron en el CASI y Dogos XV alzó el trofeo. El referee de este encuentro será el rosarino Damián Schneider, mientras que el bonaerense Tomás Bertazza y el uruguayo Francisco González serán sus asistentes. El partido será televisado por ESPN y Disney+

Dogos y Pampas definen el campeón del SRA 2026

El referí argentino dirigirá la final del Súper Rugby Américas entre Dogos XV y Pampas en el Córdoba Athletic Club, el viernes a partir de las 20 horas. Damián Schneider dirigirá su tercera final del Súper Rugby Américas y, por segunda vez controlará una final con los mismos protagonistas. Contará como asistentes a los también experimentados Tomás Bertazza (Argentina) y Francisco González (Uruguay).

Para este encuentro, Juan Manuel Leguizamón, head coach de Pampas, realizó dos modificaciones. En cuanto a los forwards, reaparece en el quince titular Juan Penoucos en lugar de Augusto Cabano Wall, mientras que Faustino Santarelli pasará de N° 6 a N°7. Con respecto a los backs, Felipe Ledesma ingresará en lugar de Juan Cruz Corso.

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La definición se celebrará en la cancha de Córdoba Athletic Club a partir de las 20.

Al ser un partido definitorio, en caso de empate al final del tiempo regular, se disputarán dos tiempos de 10 minutos a muerte súbita, es decir el primer equipo que anote puntos durante el tiempo extra será el ganador. Si persiste la igualdad, se disputará una competición de drops para determinar al vencedor del partido.

El elenco cordobés llega a esta final con el equipo bonaerense como claro dominador en el historial de enfrentamientos entre ambos equipos. Dogos XV y Pampas jugaron 11 partidos entre sí y los mediterráneos se impusieron en 9 ocasiones. Hubo un único empate y una sola victoria para los bonaerenses.

Equipos confirmados para la final

Dogos XV: 1. Nicolás Revol, 2. Tomás Montilla, 3. Octavio Ignacio Filippa, 4. Valentín Gozálvez, 5. Enzo Héctor José Ocampo, 6. Gastón Garayzabal, 7. Tomás María Gómez González, 8. Valentín Cabral (C), 9. Nicolás Viola, 10. Nicolás Roger, 11. Agustín De Vertiz, 12. Faustino Sánchez Valarolo, 13. Agustín Segura, 14. Facundo Pueyrredón, 15. Mateo Soler

Dogos Pampas Súper Rugby

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