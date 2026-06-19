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Interesante cartelera de boxeo profesional y amateur en Santo Tomé

Organizado por el Peri Boxing Club, este viernes en la Vecinal Sargento Cabral se realizará un festival en el que se destaca un combate profesional y nueve entre aficionados.

Ovación

Por Ovación

19 de junio 2026 · 08:19hs
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Vuelven los puños al ring de Santo Tomé con una interesante pelea profesional y varias amateurs.

Vuelven los puños al ring de Santo Tomé con una interesante pelea profesional y varias amateurs.

Este viernes 19 de junio, la Vecinal Sargento Cabral de la ciudad de Santo Tomé será sede de una gran noche de boxeo, con un combate profesional y varias peleas entre púgiles aficionados de distintos puntos de la región. La pelea de fondo enfrentará al Chino González con el nicoleño Kevin Leonel Mosconi a cuatro rounds.

El evento es organizado por el Peri Boxing Club que tiene como referente a Walter Rivero. El evento cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Santo Tomé, a través de la Subsecretaría de Deportes.

Gran noche de boxeo en Santo Tomé

Un interesante encuentro de boxeo, desde las 21, se concretará en la presente jornada de viernes en la sede de la Vecinal Sargento Cabral ubicada en la intersección de Sargento Cabral 2298 y Castelli de la vecina localidad, que tendrá diez peleas, una profesional y otros nueve combates entre púgiles amateurs, y las entradas anticipadas se podrán ser adquiridas en el 3424437015.

El evento será fiscalizado por la Asociación de Box de la provincia de Santa Fe, organizada por Walter Rivero del Peri Boxing de Santo Tomé, y tiene como promotor de la pelea a Bruno Giletta de la ciudad de San Francisco, en la provincia de Córdoba.

El Chinito Dami&aacute;n Gonz&aacute;lez (derecha) se medir&aacute; con el nicole&ntilde;o Mosconi en la Vecinal Sargento Cabral de Santo Tom&eacute;. &nbsp;

El Chinito Damián González (derecha) se medirá con el nicoleño Mosconi en la Vecinal Sargento Cabral de Santo Tomé.

Será un nuevo festival de boxeo se medirán boxeadores del Peri Boxing Club y también púgiles de gimnasios y academias como Pequeños Demonios, King Box, Patón García de San José del Rincón, Tin Tin Boxing, Willie Pep, y el gran cierre con la pelea profesional entre el Chino Damián González y Leonel Moscononi a cuatro rounds, quienes el jueves por la tarde realizaron el pesaje correspondiente en la sede de la dirección de deportes de la Municipalidad de Santo Tomé ubicada en Libertad 1035.

El Chinito Damián González de 20 años realizará su segunda presentación en el campo rentado, recordando que en su primera presentación consiguió imponerse por KOT en el tercer asalto de cuatro previstos a Santiago Adrián Corzo de la ciudad cordobesa de Santa María, evento que se produjo en el Centro de Convenciones de Cosquín y organizado por Arano Box.

El rival de González, que tiene un gran futuro, es Leonel Mosconi de 26 años, oriundo de la ciudad de San Nicolás pero es entrenado por Santillán Box de Villa Constitución, y llega con dos peleas como antecedentes, una derrota por la vía rápida en enero pasado en Punta del Este en el tercer asalto de cuatro previstos, y en su debut, en octubre pasado, en Villa Constitución se impuso al esperancino Carlos Matías Mars por puntos. En la balanza ambos púgiles acusaron 64.000 kg.

El programa de combates es el que se detalla a continuación:

Agustin Martinez vs. Andrés Voisard (Willipep)

Alejandro Diaz vs. Michel Casetti (Paton Garcia)

Ignacio Montiel vs. Kevin Chamorro (Willipep)

Leonardo Escobar vs. Gonzalo Oreggioni (Pequeños Demonios)

Leonardo Alviso vs. Joaquin Chelini (Willipep)

Melisa castellano vs. Giuliana Niello (Gym Upper)

Franco Duffalde vs. Alexander Molina (Willipep)

Lucas urrutia vs. Alexis Valenzuela (King Box)

Joana Pintos vs. Analia Bordón (Pequeños Demonios)

Damian Gonzalez vs. Leonel Mosconi (Santillán Box)

boxeo Santo Tomé Sargento Cabral
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