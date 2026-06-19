Un concejal denunció que el municipio "duplicó" las dársenas del SEOM sin informarlo públicamente

Jorge Fernández (PJ) sostuvo que el pliego licitatorio establecía una base de 3.700 espacios de estacionamiento medido, pero que hoy habría cerca de 9.000. Acusó a funcionarios municipales de haber mentido al asegurar que la cantidad no se incrementaría

El concejal del Partido Justicialista Jorge Fernández cuestionó la falta de información pública sobre la cantidad real de dársenas que integran el nuevo Sistema de Estacionamiento Medido (SEOM) en la ciudad de Santa Fe, y sostuvo que el número se habría duplicado respecto de lo previsto originalmente en el pliego licitatorio.

"Es un tema bastante complejo el del SEOM" , planteó el edil en diálogo con el programa Mañana UNO (106.3 FM) , donde detalló los datos que su bancada logró reunir a partir de un pedido de informes sobre los primeros meses de funcionamiento del sistema.

La recaudación se multiplicó casi por cinco

Según Fernández, en abril se recaudaron unos $490/500 millones, frente a los $95 millones registrados en abril de 2025 con el sistema anterior. El salto se explica, en parte, porque la tarifa de la primera hora pasó de $290 a $1.000.

El concejal recordó que el pliego licitatorio establecía una base de 3.700 dársenas. Sin embargo, advirtió que entre la sanción de la norma del nuevo SEOM, la adjudicación de la licitación y el inicio efectivo del sistema, se habrían incorporado entre 1.000 y 1.100 espacios adicionales, a partir de la ampliación de la zona C y la habilitación de estacionamiento en el margen izquierdo.

A ese número se suman, según el edil, las 430 dársenas incorporadas en la zona del puerto, un reclamo que los frentistas de ese sector vienen realizando por las franquicias del sistema. Con todos esos agregados, Fernández estimó un total cercano a las 5.000 dársenas, aunque aclaró que se trata de una estimación propia, ya que "no nos responden" los pedidos de informe oficiales.

"Pero no nos responden. Este es el problema. El problema es cuando un gobierno es poco transparente no te responde", sostuvo, y remarcó que se trata de una política pública que implica una erogación de dinero por parte de los ciudadanos, por lo que el municipio debería informar no solo a los concejales sino a toda la ciudadanía.

Numeración que llegaría a 9.000

El concejal contrastó esa estimación con lo que observa a diario: tanto él como el conductor radial mencionaron haber visto numeración de dársenas por encima de las 8.000 y los 9.000, particularmente en la zona del puerto. "Si hay una dársena que dice 9.000, es porque hay 9.001 dársenas", ironizó Fernández.

Fernández recordó que, en su momento, funcionarios municipales habían asegurado que no se incrementaría la cantidad de dársenas al pasar de un sistema al otro. "El funcionario que dijo que no se iban a incrementar las dársenas mintió descaradamente, porque aumentaron como mínimo en 1.500 dársenas. Y si tomamos los números, las duplicaron", sostuvo.

El edil reconoció que no cuenta con un documento oficial que respalde esa cifra exacta, dado que el Concejo Municipal no recibió respuesta a sus pedidos de informe, pero remarcó que la existencia de una numeración visible que alcanza los 9.000 y el incremento de al menos 1.500 dársenas desde el inicio del sistema son hechos verificables, "aunque no haya un documento" que lo certifique.

Sin mecanismos de control efectivos

Consultado sobre las herramientas con las que cuenta el Concejo para controlar a las empresas que prestan este tipo de servicios, Fernández explicó que la responsabilidad principal de control recae en el Ejecutivo municipal, a través de la Secretaría de Control, mientras que los concejales solo pueden fiscalizar al Ejecutivo mediante pedidos de informe que, en este caso, no son respondidos.

"Estaría bueno ver si le responden a ustedes, por lo menos los medios de comunicación, ya que no quieren responder a nosotros mediante documentos, que le respondan a ustedes en representación también de los vecinos de Santa Fe", planteó el concejal.