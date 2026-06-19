Uno Santa Fe | Ovación | Dos Orillas

Se juega la última fecha de la etapa regular del Torneo Dos Orillas

Con El Quillá ya clasificado, Banco Provincial y La Salle Jobson se miden por el boleto a la final del certamen interasociaciones que afrontará la undécima jornada.

Ovación

Por Ovación

19 de junio 2026 · 12:34hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Banco y La Salle

gentileza Misael Branner

Banco y La Salle, mano a mano por el boleto a la final del Dos Orillas.

Este sábado 20 de junio se disputará la undécima y última fecha en la Zona Campeonato del Torneo Dos Orillas que organizan en conjunto la Asociación Santafesina y la Federación Entrerriana de Hockey. Náutico El Quillá, ya clasificado a la gran final, intentará cerrar en lo más alto al enfrentarse a Estudiantes Blanco en la sección El Plumín en la vecina capital provincial

Todas las miradas estarán puestas en Cabaña Leiva. Allí, La Salle y Banco protagonizarán un duelo clave por el boleto a la final ante las Tiburonas. Las Kresteras dirigidas por Daniel De Petre llegan golpeadas tras la caída como local frente a Santa Fe Rugby, resultado que las dejó a tres puntos de la cima.

Así y todo, se mantienen por delante con una ventaja de dos unidades sobre su rival de turno y dependen de sí mismas para sostener ese lugar de privilegio. Del otro lado, el colegial intentará apoyarse en el envión anímico que significó la goleada 6-1 frente a Estudiantes Blanco, luego de dos derrotas consecutivas.

Más acción en el interasociaciones

Instalado en el tercer puesto, solo una victoria le dará el pase a la definición. Alma Juniors se juega su última chance para evitar el repechaje por mantener la categoría con el plus de sumar a Julieta Grenón como refuerzo de jerarquía.

Está a tres de SFRC, ya que las de Sauce Viejo tienen 20-16=+4 contra 10-19=-9 de las Lobas, y deberá ganarle a Estudiantes por 14 goles o más para quedar al margen.

Paracao aguarda lo que suceda con CAE Blanco para definir su destino: disputar el repechaje por la permanencia o descender.

Para que esto último ocurra, CAE Blanco deberá vencer a Universitario este viernes por la noche en la ASH y luego superar a El Quillá el sábado, además de esperar que Paracao no le gane a CRAI.

En Reserva, son cuatro los aspirantes a consagrarse: CRAI, El Quillá, SFRC y Rowing. Las “gitanas” son una de las líderes y visitan a Paracao. Cuentan con una amplia ventaja en diferencia de gol (+24 contra +13 de El Quillá). El Quillá también se mantiene en carrera, aunque corre de atrás y tendrá que golear a Estudiantes Blanco (por 12 goles) para superar a CRAI. SFRC se medirá con Rowing en Sauce Viejo.

La Intermedia del “santa” aparece a sólo un punto. Deberá ganar y esperar que los de arriba no sumen. Misma situación para el “remero” que está a tres de la punta y está obligado a imponerse por 13 tantos. También será determinante el duelo en Sub19 entre esos elencos. Las dueñas de casa están al frente por un punto sobre Estudiantes. Las “aurinegras” reciben a Alma Juniors y necesitan un triunfo y que el “remero” le saque algún punto a SFRC. Rowing también mantiene chances de coronarse. Debe vencer a su rival de turno por tres goles y que Alma Juniors le gane a Estudiantes.

El Quill&aacute; ya est&aacute; clasificado, y espera por el ganador de Banco Provincial con La Salle Jobson. &nbsp;

El Quillá ya está clasificado, y espera por el ganador de Banco Provincial con La Salle Jobson.

La Sub16 de Rowing buscará el tricampeonato. Le lleva tres puntos a El Quillá y mantiene todo en sus manos. Para que las “tiburonas” sean las campeonas, deberán hacerle 13 goles a CAE Blanco y que SFRC le gane al elenco paranaense. En Sub14, Paracao le lleva tres puntos a El Quillá. Para que la formación santafesina se consagre, debe ganar por ocho tantos y esperar una caída de las entrerrianas.

-Programación Torneo Dos Orillas

-Zona Campeonato fecha 11:

17, Talleres vs. Universitario

17, Santa Fe Rugby vs. Paraná Rowing (en Sauce Viejo)

17, La Salle Jobson vs. Banco Provincial (en Cabaña Leiva)

17, Estudiantes vs. Alma Juniors (en el Plumazo)

17, Paracao vs. CRAI

17, Estudiantes Blanco vs. El Quillá (en el Plumín)

-Posiciones: El Quillá 25, Banco Provincial 22, La Salle Jobson 20, Talleres 19, Estudiantes 18, CRAI 16, Paraná Rowing 13, Santa Fe RC 12, Alma Juniors 9, Paracao 8, Estudiantes Blanco 4 y Universitario 1.

-Zona Ascenso B1 fecha 9:

16.30, Unión vs. Talleres B (en Universitario)

17, Argentino de San Carlos vs. Santa Fe Rugby B

14.30, CUAC vs. Colón de Santa Fe (en Cerrito)

15, La Paz HC vs. Tilcara

-Zona Ascenso B2 fecha 9:

17, Estudiantes Amarillo vs. CRAR (en Tilcara)

15, Atlético Franck vs. El Quillá Amarillo

17, Capiba RC vs. CRAI B (en Rowing)

Dos Orillas El Quillá Banco
Noticias relacionadas
la frase de neves en portugal que enfurecio a los hinchas de ronaldo: es uno mas

La frase de Neves en Portugal que enfureció a los hinchas de Ronaldo: "Es uno más"

cerundolo le gano a fery y se metio en las semis del atp 500 de queens

Cerúndolo le ganó a Fery y se metió en las semis del ATP 500 de Queen's

con el debut del handball, la copa santa fe vive otro fin de semana de intensa actividad

Con el debut del handball, la Copa Santa Fe vive otro fin de semana de intensa actividad

la fifa designo al arbitro para el partido de la seleccion argentina ante austria

La FIFA designó al árbitro para el partido de la Selección Argentina ante Austria

Lo último

¿La continuidad de Tomás Giménez en Colón depende de la renovación de Lucas Cuffia?

¿La continuidad de Tomás Giménez en Colón depende de la renovación de Lucas Cuffia?

La frase de Neves en Portugal que enfureció a los hinchas de Ronaldo: Es uno más

La frase de Neves en Portugal que enfureció a los hinchas de Ronaldo: "Es uno más"

Enfoque: así les fue a los jugadores de Unión que están cedidos en este primer semestre

Enfoque: así les fue a los jugadores de Unión que están cedidos en este primer semestre

Último Momento
¿La continuidad de Tomás Giménez en Colón depende de la renovación de Lucas Cuffia?

¿La continuidad de Tomás Giménez en Colón depende de la renovación de Lucas Cuffia?

La frase de Neves en Portugal que enfureció a los hinchas de Ronaldo: Es uno más

La frase de Neves en Portugal que enfureció a los hinchas de Ronaldo: "Es uno más"

Enfoque: así les fue a los jugadores de Unión que están cedidos en este primer semestre

Enfoque: así les fue a los jugadores de Unión que están cedidos en este primer semestre

No se merece mi respeto: Nico Occhiato rompió el silencio tras la fake news de Flor Peña

"No se merece mi respeto": Nico Occhiato rompió el silencio tras la fake news de Flor Peña

Murió un agente penitenciario tras un violento derrape con su moto en barrio Santa Lucía

Murió un agente penitenciario tras un violento derrape con su moto en barrio Santa Lucía

Ovación
San Miguel le marcó la cancha a Colón por Nasta: No nos vamos a desprender tan fácil

San Miguel le marcó la cancha a Colón por Nasta: "No nos vamos a desprender tan fácil"

Trionfini hizo un balance de la Reserva de Unión: Hay un grupo con mucho futuro

Trionfini hizo un balance de la Reserva de Unión: "Hay un grupo con mucho futuro"

Dos goleadores para un puesto: Colón acelera por el refuerzo que pide Medrán

Dos goleadores para un puesto: Colón acelera por el refuerzo que pide Medrán

Con el debut del handball, la Copa Santa Fe vive otro fin de semana de intensa actividad

Con el debut del handball, la Copa Santa Fe vive otro fin de semana de intensa actividad

Interesante cartelera de boxeo profesional y amateur en Santo Tomé

Interesante cartelera de boxeo profesional y amateur en Santo Tomé

Policiales
Murió el hombre de 29 años que había sido baleado en barrio Villa Hipódromo

Murió el hombre de 29 años que había sido baleado en barrio Villa Hipódromo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Escenario
Ballet Folklórico Nacional Gira por Santa Fe: 25, 26, 27 y 28 de junio de 2026

Ballet Folklórico Nacional Gira por Santa Fe: 25, 26, 27 y 28 de junio de 2026

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe