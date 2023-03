Benzema sacó pecho después de los premios The Best

El frances Karim Benzema publicó todos sus logros, luego de que le dieran a Lionel Messi el The Best.

Leonel Messi fue elegido el mejor jugador del mundo en el año 2022 y se llevó el premio al The Best, sin embargo, Karim Benzema, otro de los ternados, se mostró disconforme por no ser galardonado y compartió su Currículum Vitae.